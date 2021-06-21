حنان الحوسني على القائمة الطويلة لمسابقة «تلك القصص»

محمود إسماعيل بدر (أبوظبي)

اختارت لجنة تحكيم مسابقة «تلك القصص» للإبداع والترجمة للقصة القصيرة العربية، الكاتبة والقاصّة الإماراتية الشابة حنان الحوسني، ضمن القائمة الطويلة لجائزتها في نسختها الرابعة 2021، عن قصتها «هاوية الصعود» التي تنظمها سنوياً دار «فضاءات للنشر والتوزيع الأردنية» وموقع تلك الكتب الإلكتروني الصيني، والتي يرأسها الشاعر والروائي الأردني جهاد أبو حشيش، وشيه يانج، مديرة عمليات التسويق لدار «إنتركونتنتال» في الشرق الأوسط، من بين 3437 كاتباً وكاتبة من 26 دولة. تكونت لجنة تحكيم الجائزة من: ليو شينلو، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وقاي ويجيانغ، أستاذ اللغة العربية في جامعة بكين، والروائية والأكاديمية الأردنية سوزان دروزة، والناقد العراقي حسين السّكاف، والروائية المغربية البتول المحجوب. وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة مطلع يوليو المقبل، تزامناً مع انطلاق مسابقة الترجمة إلى الصينية للقصص القصيرة العشر الفائزة بالقائمة القصيرة.

وتجمع الحوسني في مسيرتها كتابة القصص القصيرة والمقالات الأدبية، والعمل الإعلامي التلفزيوني بوصفها، إحدى خريجات أكاديمية فوكس للتدريب والتطوير الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، وقد عبّرت عن تقديرها لاختيار قصتها ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية. وقالت: «أتطلع للوصول للقائمة القصيرة، ومن ثم القصص الثلاث الفائزة، كوني بذلت جهداً في كتابة هذا العمل الذي يحمل الكثير من التفاؤل وسط التحديات الجمّة التي يواجهها الإنسان المعاصر»، مضيفة: «مجرد اختيار عملي من قبل لجنة تحكيم رفيعة ومتخصصة محفز لي لمزيد من الأعمال التي تتصف بالإنسانية.