مبادرة ثقافية لإنشاء عمل فني غرافيكي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المعهد الفرنسي، التابع للقسم الثقافي للسفارة الفرنسية لدى الدولة، مبادرة ثقافية لإتاحة فرصة للفنانين الهواة والمحترفين لتقديم أعمالهم في أحد المطارات الدولية الكبرى، وتحويل مطار أبوظبي الدولي إلى متحف في الهواء الطلق لأسابيع.

وقال المعهد في بيان صحفي أمس: إن هذه أول مسابقة من نوعها في العالم وتم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات في جميع أنحاء دولة الإمارات. وأوضح أن المتقدمين مدعوون لإنشاء عمل فني غرافيكي وإطلاق العنان لمخيلتهم من خلال الإجابة على السؤال: «كيف سنسافر في المستقبل».

وأشار إلى أن باب الترشح مفتوح لأي شخص يزيد عمره على 6 سنوات ويعيش في دولة الإمارات. وسيكافأ الفائزون التسعة من الفئات الثلاث (الأطفال واليافعون والكبار)، من خلال عرض أعمالهم الفنية على 70 لوحة إعلانية خارجية في مطار أبوظبي الدولي لأسابيع عدة.ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح لهذا المعرض في مطار أبوظبي الدولي يوم 14 يوليو المقبل، والذي يصادف اليوم الوطني الفرنسي، والذي سيتم خلاله الاحتفاء بالذكرى الخمسين للصداقة الإماراتية الفرنسية. كما ستتاح للفائزين الفرصة لعرض أعمالهم في حدث ثقافي كبير في الجناح الفرنسي خلال معرض دبي إكسبو2020.

وذكر المعهد أنه من خلال هذه المسابقة، يرغب الشركاء وهم مجموعة JCDecaux الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات الخارجية وشركة أبوظبي للمطارات وBB Media في تشجيع الإبداع المحلي وتنمية المهارات الفنية. كما يرغبون في الاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات، ورؤيتهم طويلة المدى، من خلال إنشاء حدث ثقافي كبير في مكان رمزي للغاية.

وقال سفير فرنسا لدى دولة الإمارات كزافييه شاتيل: «هذا المشروع غير المسبوق فرصة عظيمة لتشجيع الإبداع الثقافي وتعزيز ظهور المواهب. كما سيحتفي بالصداقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والتي تحركها الثقافة والفن والابتكار - وهي مجالات رئيسة، سيتم عرضها في الجناح الفرنسي خلال معرض دبي إكسبو2020».