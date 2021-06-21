دبي للثقافة" تطلق "كتابي كتابك"

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" مبادرة "كتابي كتابك" في جميع أفرع مكتبات دبي العامة بدبي .

وأوضحت مدية المحيربي، مدير مكتبة أم سقيم بالإنابة أن مبادرة "كتابي كتابك" تتمثل في استقبال كتب مهداة من الجمهور والمؤسسات ودور النشر، ويتم بعد ذلك فرزها وفقاً للسياسة المتّبعة في مكتبات دبي العامة، ومن ثم عرضها على الرفوف المخصصة للمبادرة، كي يتمكن الجمهور من اقتنائها مجاناً.

وأضافت أن المبادرة هدفها الإسهام في جعل الثقافة في كل مكان وللجميع، وتحفيز المشاركة الفعّالة من قبل فئات المجتمع كافةً.

وتأتي مبادرة "كتابي كتابك" ضمن 5 مبادرات تنفذها "دبي للثقافة" تماشياً مع تطلعات الشباب المستقبلية حول خدمات المكتبة العامة.