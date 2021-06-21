«وبالوالدين إحساناً».. احتفال مصري في كأس العرب للشباب

معتصم عبدالله (دبي)

تصدرت صورة احتفالية يوسف أحمد حسن اللاعب البديل لمنتخب مصر للشباب، في المباراة أمام النيجر أمس، مشهد اليوم الأول لانطلاقة بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي تستضيفها القاهرة بمشاركة 16 منتخباً، بعدما احتفل بالهدف الثاني لمنتخب بلاده بمعانقة والدته في مدرجات استاد القاهرة الذي احتضن مباراة المنتخبين في المجموعة الأولى.

واحتفل الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم بصور يوسف حسن اللاعب البديل لمنتخب مصر للشباب أمام النيجر 2-0 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، وعلق على صور الاحتفالية التي عانق فيها اللاعب الشاب والدته في مدرجات استاد القاهرة الدولي بعبارة «وبالوالدين إحساناً».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتفالية المختلفة للاعب المصري يوسف حسن الذي تفاجأ بوجود والدته في مدرجات الملعب، لتجد صور الاحتفالية تداولاً واسعاً بالتزامن مع انطلاقة كأس العرب للشباب في نسختها السابعة بالقاهرة بمشاركة 16 منتخباً.

وأقيمت 4 مباريات أمس في انطلاقة النسخة الرابعة لكأس العرب تحت 20 عاماً، حيث فاز منتخب مصر على النيجر 2-0، ومنتخب المغرب على طاجيكستان 6-1، ومنتخب الإمارات أمام جيبوتي 8-0، وأخيراً الجزائر أمام موريتانيا بهدف دون رد.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الأربع في كأس العرب إلى الدور ربع النهائي الذي تُلعب مبارياته يومي 29 و30 من الشهر الجاري، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي للبطولة الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل، على أن تُلعب المباراة النهائية في 7 يوليو المقبل.