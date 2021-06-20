التوازن يحقق فائدة «ثنائية اللغة والمهارات»

هويدا الحسن (العين)

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إن التعليم ثنائي اللغة مرتكز أساسي في مسار العملية التعليمية في دولة الإمارات، ما يمثل خطراً على الثقافة والهوية الوطنية للدولة، ويمثل في الوقت نفسه رافداً معرفياً وثقافياً قوياً، لذلك لا بد من تحقيق التوازن بين اللغة العربية رافد الهوية الوطنية والثقافية وبين اللغات الأجنبية، مشيرة في كلمتها الافتتاحية للمنتدى الأول للتعليم ثنائي اللغة والمهارات إلى أن الحفاظ على الهوية الوطنية بالحفاظ على لغتنا الأم داعم كبير للتواصل الثقافي مع الثقافات الأخرى، وزيادة الزخم المعرفي الذي يحصل عليه الطفل والطالب خلال العملية التعليمية وخاصة في التعليم العام.

وأكدت أن وعي الطفل بلغته وهويته يجعله قادراً على استيعاب وتفهم الهويات الأخرى والتبادل المعرفي والثقافي معها في عملية متوازنة، ولا بد من الاهتمام بالآليات التي تدعم الحفاظ على هويتنا اللغوية كرافد من روافد الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وقيادتنا الرشيدة قدمت الدعم الكبير لذلك من خلال المبادرات والقوانين والدعم المؤسسي للعملية التعليمية الداعمة للغة العربية، ويظل هناك دور كبير للأسرة، ودور موازٍ للمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم دور الأسرة وجهود القيادة في ذلك الإطار. ودعت إلى برامج توعوية للآباء حول كيفية الحفاظ على اللغة العربية، وأيضاً تضمين تعليم اللغة العربية ضمن برامج التنمية المهنية بالمدارس للمعلمين غير المتحدثين بالعربية، لخلق مجال للتواصل مع الطلاب باللغة العربية يحقق توازناً للغة التواصل بين الطالب والمعلم.

وقدم الدكتور حمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في المنتدى الذي نظمته كليات التقنية العليا بالتعاون مع مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عرضاً عن توجهات الوزارة في تعزيز المهارات القرائية والكتابية ودور التعليم ثنائي اللغة في رفع الأداء الأكاديمي للطلاب في الاختبارات الدولية، وتحدث عن توجه الوزارة في تهيئة الجيل الجديد وإعداده إعداداً قوياً في اللغة العربية والهوية الوطنية من خلال توفير عدة برامج مثل: براعم المستقبل والذي لاقى اهتماماً واسعاً من الميدان والمجتمع المحلي.

من جهته، استعرض محمد عزازة من كلية الإمارات للتطوير التربوي تحليلاً لنتائج اختبارات «البيزا» وكيفية تمكين الطلاب ثنائيي اللغة من استخدام المهارات الذهنية، مشددا على أهمية تضافر الجهود لتمكين المعاهد الدراسية والمعلمين من تنمية مهارات الطلاب ثنائيي اللغة.