هند مزينة: «أرض العجائب» يوثق تفاصيل غائبة لمشهدية دبي

نوف الموسى (دبي)

من المهم جداً الاطلاع على الطريقة التي اعتمدت عليها الفنانة الإماراتية هند مزينة، في توسيع أثر حضور معرضها الفردي الأول «أرض العجائب»، المقام في مركز تشكيل، مشكلاً مجموعة فوتوغرافية وثقت التحولات التي عكستها التفاصيل المعمارية ضمن متغيرات البيئة الحضرية، إبان الأزمة الصحية المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، متضمنة عناصر حيوية من مثل اللوحات الإعلانية الضخمة، والمساحات الخضراء، وبالأخص عفوية تلك الحشائش والنباتات المحلية، إلى جانب الهواتف العمومية المهجورة، فقد سعت هند مزينة، كما أوضحت في حوارها لـ «الاتحاد» إلى إحداث حوار تفاعلي يتجاوز فيها المعرض لحظة المشاهدة العابرة للصور الفوتوغرافية إلى إثارة أسئلة جديدة عن مدينة دبي، التي وكأنها رأت مختلف مناطقها لأول مرة خلال مشروعها الفوتوغرافي، تحديداً الفضاءات القريبة من بيتها، وكيف أنه بسبب اضطرارها للبقاء لما يزيد على سنة كاملة متواصلة إثر الأزمة، أن تبتكر طريقة خاصة للتواصل مع قسم مدينة دبي الشمالي، قائلة: «قادتني رغبتي بتصوير هذه اللوحات الفارغة إلى السير في ممرات جديدة، فنحن نتواصل مع المدينة بشكل مختلف أثناء التنزه سيراً، إذ نصادف أو نلمح تفاصيل تكون غائبة عند التجول في السيارة».

في مشروع مزينة، أبعاد عميقة لدراسة هوية المدن، من خلال بيانها أنه يُنظر لدبي في كونها مكونين نقيضين، بين الرأسمالية الصرفة وما يقابلها من جمال وحميمية، من دون المرور على ما هو بين البين في الحضور الإنساني، ويشكل غالبية المجتمع، مما أثار محور «الأصالة» الذي تناولته الباحثة رنا المطوع، ضمن مقالة نوعية تثري أبعاداً جديدة لمشروع معرض «أرض العجائب» بعنوان «دبي مول أم سوق نايف؟ السعي لإيجاد (الأصالة) والتميز الاجتماعي»، واللافت ما أشارت إليه المطوع أثناء دراستها لمدينة دبي، وهو «ظهور نمط مشابه بين العديد من الأشخاص الباحثين عن الأصالة في المدينة، فبالرغم من عدم انتظام هذا النمط، إلا أنه غالباً ما ظهر انتماء هؤلاء الأفراد للطبقة المبدعة، مثل الفنانين أو الأكاديميين أو المبدعين ممن يعزلون أنفسهم عن بقية المجتمع»، مضيفة أن بعض الطبقات الإبداعية تسعى للبحث عن الأصالة واستهلاكها وسيلة لإرساء هويتهم الخاصة بعيداً عن بقية العامة.

تحول عميق

في أزمة «كوفيد - 19»، لاحظت الفنانة هند مزينة، حركة المؤسسات والقطاعات الثقافية في عام 2020، وسؤالهم عن إمكانية أن يقدم الفنانون محتوى إبداعياً، وفي اعتقادها أنه أمر كان يتطلب التريث؛ لأن المبدعين والفنانين عموماً مروا ولو جزئياً بشيء من التأثر، واحتاجوا وقتها لاستيعاب ما يحصل، إلا أن الأمر يقود إلى التحول العميق في رؤية الفنانين لأعمالهم ما بعد الأزمة، وأهمية التركيز على إنتاجات ذات معنى، تدفعها مسؤولية المبدع تجاه مجتمعه.