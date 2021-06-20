رشيد الإدريسي: محمود درويش يستحق «نوبل»

محمد نجيم (الرباط)

أكد الباحث والأكاديمي المغربي رشيد الإدريسي، الفائز بالمركز الأول لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي عن بحثه «محمود درويش سيميائياً أو حين يفكر الشعر»، لـ«الاتحاد» أن الحصول عليها لم يكن أمراً سهلاً، فقد تجاوز عدد المشاركين فيها من مختلف دول العالم العربي المائة مشارك، كما إن لجنة مكونة من شعراء ونقاد من ذوي التأهيل الأكاديمي الرصين، بالإضافة إلى أن الكتب المرشحة ترسل من دون أسماء مؤلفيها وبلا أي إشارة تعطي فكرة، بمعنى أنها جائزة على قدر كبير من الموضوعية والنزاهة.

وقال: إن الحصول عليها تشجيع يحتاج إليه الناقد والباحث، وهي إضافة نوعية ومحطة مهمة في مساره. وأضاف أن مبادرات الإمارات العربية المتحدة لم تتوقف، سواء فيما يتعلق بخدمة اللغة العربية والتشجيع على القراءة والعناية بالإبداع وبالفكر والمفكرين، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة، بمبادراتها استطاعت أن تحتل موقعاً في المشهد الثقافي العربي، لم يعد من الممكن تجاوزه. وأضاف:«جائزة نقد الشعر وحدها، قادرة على مد ساحة نقد الشعر وإبداعه بدينامية جديدة، لأنها تحقق هدفين: هدف عام هو أهمية الشعر وقيمته في الثقافة العربية والإنسانية، وهدف خاص مرتبط بهذه الدورة التي نال فيها كتابي الجائزة والمتمثل في التذكير بقيمة محمود درويش في مسار الإبداع العربي والعالمي، لذلك فدور الإمارات الثقافي دور مركزي ويشكل منعطفاً في خدمة الثقافة العربية».

وحول دواعي اختياره دراسة شعر محمود درويش، قال الإدريسي: «الاختيار أملته اعتبارات عدة، أولها القيمة الفنية لهذا الشاعر الكبير، ليس فقط في سياق الثقافة العربية، بل في سياق الثقافة العالمية. فالشعر عندما يترجم يفقد الكثير من خصائصه الفنية، أما شعر درويش فيظل محافظاً على قوته وعلى أدبيته بنسبة عالية. ولذلك يمكننا القول إنه شاعر عالمي كان يستحق الحصول على جائزة نوبل للآداب»، مضيفاً:«كما أن اختياره محاولة لتوجيه الاهتمام إلى ما يجب أن يشغلنا في مساره الغني وهو إبداعه، لقطع الطريق على من يريدون تحويله إلى مادة للإثارة».

وتابع: «المقاربة السيميائية ترمي إلى تحليل النصوص والظواهر والوقوف عند إيحاءاتها وقراءة ما بين السطور وتأويلها، لهذا السبب يمكن اعتبار شعر محمود درويش الأكثر توافقاً مع هذه الرؤية، لكونه شعراً يحافظ على التوازن بين شفافية النص وغموضه، أي أن درويش كان يكتب الشعر وفي ذهنه قارئ يرغب في أن يفهمه بمستويات مختلفة»، موضحاً أن الكتاب محاولة لإخضاع بعض قصائد درويش للتحليل الدقيق الذي يفكك القصيدة سطراً سطراً ولفظاً لفظاً من دون الوقوع في التأويلات المفرطة.