جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل تطلق «اقرأ معي»

العين (وام)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة «اقرأ معي» التي يتم تنفيذها من خلال مكتبة أجيال المستقبل في جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، والهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة والاطلاع لدى الأسرة وجعلها عادة يومية مرتبطة بأنشطة الأسرة الأساسية.

تدعو المبادرة إلى أن تلعب الأسرة دوراً فاعلاً في غرس عادات القراءة المستدامة والمؤثرة في نفوس أبنائها من خلال مجموعة من الإجراءات المقترحة، وتشمل إعداد مكتبة للأطفال تكون ملحقة بمكتبة الأسرة الأساسية على أن تعمل الأسرة على توفير المصادر القرائية والمعرفية المناسبة لأبنائها، والتي تتنوع فيها الكتب ما بين الإلكترونية والورقية وذلك لتلبية شغفهم باستخدام طرق التواصل المحببة لهم.

وتحث المبادرة الأسرة على تنفيذ جلسات قرائية يشارك فيها جميع أفراد الأسرة على أن تتنقل فيها الأدوار ما بين القارئ والمستمع والمحاور، الأمر الذي يعزز من دور الوالدين في توفير البيئة المعرفية المناسبة لأبنائهم وتعريفهم بالأفكار التي تدور في عقول أبنائهم وتوجيههم التوجيه السليم، لغرس القيم والأخلاق وتأصيل الموروث الحضاري الإماراتي.

وسيتم منح الأسرة المشاركة في المبادرة شهادة شكر وتقدير من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان فيما يتم منح الأسرة المتميزة وساماً يحمل اسم الشيخة شما.

جدير بالذكر أن مبادرة «اقرأ معي» تأتي ضمن مجموعة كبيرة من المبادرات والبرامج القرائية الفاعلة، التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان طوال مسيرة طويلة وحافلة في هذا الجانب، بدءاً من مكتبة أجيال المستقبل في العام 2005 كأول مكتبة خاصة بالطفل، ثم في عام 2008 للمكتبة المتنقلة، إضافة إلى مجموعة البرامج والمسابقات القرائية التي أطلقتها خلال فترة جائحة "كورونا"، وكان على رأسها البرنامج القرائي الافتراضي الذي يقدم يومياً خلال الفترة المسائية ويستضيف عدداً من الكتاب والمهتمين بأدب الطفل، ويطرح العديد من القصص بكثير من الطرق الجاذبة والمشوقة.