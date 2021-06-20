محاضرة علمية في تأريخ الكتاب العربي المخطوط

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، أمس الأول، محاضرة افتراضية بعنوان «تأريخ الكتاب العربي المخطوط بالعدد الترتيبي وبالكسور العددية»، قدمها محمد بن حميد العوفي، مستشار الأمين العام بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وشهدت المحاضرة إقبالاً كبيراً، حيث حضرها عدد كبير من المهتمين في مجال المخطوطات.

تناولت المحاضرة محاور، أبرزها: تعريف تعمية التواريخ وأقسامها ودوافعها وفوائدها وطرق استخراجها والتفسيرات المصاحبة لها، بالإضافة إلى تعريف التأريخ بالعدد الترتيبي وأنماطه، وتعريف التأريخ بالكسور العددية ومسمياته وأقدمه ومن شَهَره وأقدم دراسة تحليلية فيه، وأبرز أوجه الشبه والتفريق بين التأريخين «الترتيبي والكسري».

وقال العوفي، إن الهدف من طرح هذا الموضوع مساعدة الباحثين في التراث المخطوط بتقريب هذين النمطين التأريخيين، وتيسير ما استغلق استخراجه منها.