البرتغال تدخل تاريخ الأرقام السلبية بـ «الأهداف العكسية»

رضا سليم (دبي)

تحولت الأهداف العكسية إلى ظاهرة في كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في 11 مدينة، حيث ارتفع العدد إلى 5 أهداف حتى الآن، آخرها هدفان في مرمى البرتغال أمام ألمانيا لتسجل «النيران الصديقة» أهدافاً قاتلة، خاصة أنها منحت المنافسين الفوز بالمباراة والنقاط. وسجل منتخب البرتغال رقماً قياسياً سلبياً خلال مواجهة نظيره الألماني، والتي خسرها 2-4 على ملعب «إليانز آرينا» بمدينة ميونيخ ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للبطولة.

كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن البرتغال بات أول منتخب يسجل هدفين في مرماه في مباراة واحدة في بطولة كبرى «أمم أوروبا وكأس العالم»، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة يتم تسجيل هدفين بالخطأ في نفس المباراة، وأيضاً من نفس المنتخب، كما أنها المرة الأولى في تاريخ البرتغال التي تستقبل أربعة أهداف في مباراة واحدة. وأصبح منتخب ألمانيا أيضاً هو أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل هدفاً في مرماه ويحصل على هدف بالخطأ من الخصم في نفس البطولة.

وأحرز البرتغالى كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك نظيره الألماني، ليصبح أول أهدافه أمام الماكينات في مختلف البطولات بعد 4 مباريات سابقة فشل فيها في التسجيل. وسجل روبن دياز في مرماه هدف منتخب ألمانيا الأول، وأضاف رافاييل جيريرو مدافع المنتخب البرتغالى الهدف الثاني لصالح المنتخب الألماني بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 51 وتبعه روبن جوسينس بالهدف الرابع ويسجل دييجو جوتا هدف منتخب البرتغال الثاني.

وشهدت البطولة دخول لاعبين في قائمة الأهداف العكسية التي سجلت بالخطأ وقع تاريخي، ودخلت تاريخ البطولة والمنتخبات وهم: المدافع التركي ميريح ديميرال لصالح إيطاليا، وحارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني أمام سلوفاكيا، والمدافع الألماني ماتس هوملز لصالح فرنسا.

ودخل ديميرال تاريخ البطولة باعتباره أول لاعب يسجل في مرمى منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية للبطولة، وهو الهدف الثاني بعد هدف أنتوين أوندرس لاعب تشيكوسلوفاكيا في مرماه أمام هولندا في نسخة 1976.

ويعتبر البولندي تشيزني أول حارس مرمى يسجل بالخطأ في مرماه في تاريخ ‎كأس أمم أوروبا وهو أسرع هدف عكسي في تاريخ البطولة، كما أن هوملز يعد أول مدافع ألماني يسجل في مرمى بلاده في البطولة عبر تاريخها.