«مجتمع الخوف».. دراسة اجتماعية للحالة التونسية

ساسي جبيل (تونس)

عن دار سحر للنشر بتونس، صدر حديثاً كتاب «مجتمع الخوف» للدكتور المنجي الزيدي وقدمه الباحث عبد الحفيظ الهرقام.. والزيدي متخصصّ في علم الاجتماع ويقوم بتدريسه بالجامعة التونسية وهو صاحب تجربة ثريّة في مجالي الثّقافة والاتّصال. الكتاب يرصد أحوال المجتمع التّونسيّ، سابراً أغواره بعين دقيقة ثاقبة وبأدوات الأكاديميّ الذي يأبى الإطلال من برجه العاجيّ بنظرة تعالٍ واستكبار، بل يروم إبلاغ الرّسالة على أوسع نطاق ممكن دونما تكلّف أو تعقيد في تناول الموضوع بلغة تتميّز بجزالة اللّفظ وأناقة الأسلوب، مع الحفاظ على دقّة زاوية التّحليل وصرامة المنهجيّة.

فما من حادثة أليمة هزّت الوجدان وما من ظاهرة اجتماعيّة تفشّت حتّى غدت حديث النّاس إِلَّا وسلّط عليها الكاتب الضّوء في عمليّةِ كشف عمّا يعانيه المجتمع من أدواء وآفات، فضلاً عن قضايا كانت تفرض التّوقّف عندها في علاقة بالوضع السّياسيّ المُتأزّم في تونس، أو بتداعيات جائحة «كورونا» على الصّعيدين الوطنيّ والكونيّ. ويؤكد الهرقام في مقدمته للكتاب أنه لئن تنوّعت مواضيع هذه النّصوص وتعدّدت مُحِيلَةً أحياناً إلى حوادث ومسائل محدّدة في الزّمن، فإنّ الرّابط بينها هو انصهارها ضمن سعي الكاتب إلى تعرية واقع سياسيّ واجتماعيّ مرير يثير الخيفة والتوجُّس في النّفوس، وهي عبارة عن مرايا تعكس بالكلمة الحرّة والمسؤولة صوراً صادقة عن هذا الواقع بكلّ تعقيداته وإشكالاته.

أراد الزّيدي في هذا الكتاب أن يبيّن مدى حاجة المجتمع التّونسيّ إلى «حركة إصلاحيّة جديدة تؤسّس لمشروع مجتمعيّ جديد»، وإلى «عودة الوعي بالمسألة الاجتماعيّة في بعدها القيمي والأخلاقي والحدّ من هيمنة السّياسة على كلّ مناحي الحياة».

عالم الاجتماع المصريّ د. أحمد زايد قال عن الكتاب: تغوص بنا مجموعة المقالات في تلافيف المجتمع المعاصر، حيث تتخلّق ثقافات تكاد تحاصر الإنسان وتخنق قدراته الإبداعيّة وتدفعه إلى متاهات اللّايقين، لتشكل مجتمعاً يموج بتناقضات.. ولا يستمد هذا العمل أهمّيته من موضوعاته، أو الأسلوب السّرديّ العذب الذي سيق به الحديث في الموضوعات المختلفة، أو من التّأطير النّظريّ وبثّ الأفكار والمعارف بشكل ذكيّ، بل يستمدها أيضاً من منهجه في النّقد الاجتماعيّ الذي يعوّل على الخيال السّوسيولوجيّ في البحث عما هو كامن من معانٍ ودلالاتٍ خلف السّلوك الظّاهر، وتحتاج مجتمعاتنا العربيّة إلى تأكيد هذا المنحى وتأصيله إذا أردنا لهذه المجتمعات أن تتجاوز وأن تخرج من دائرة القصور. أما عالم الاجتماع التونسي الدكتور محمد نجيب بوطالب فقال عن «مجتمع الخوف»: بأسلوب أدبيّ تحليليّ ونقديّ تناول هذا الكتاب مشكلات اجتماعيّة تتفاقم في مدار الخوف الذي يعمّ المجتمعات الحديثة ومنها المجتمع التّونسيّ من خلال مجموعة من الظّواهر والسّلوكيات التي تعبر عن أزمة المجتمع والدّولة.