«الشارقة للكتاب» تكشف عن برنامج المشاركة ضيف شرف «بولونيا الدولي لكتاب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

كشف أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، عن تفاصيل البرنامج الثقافي الذي ستقدمه الشارقة ضمن مشاركتها ضيف شرف «معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل»، في الفترة من 21 إلى 24 مارس 2022، مؤكداً حرص الإمارة على تعزيز العلاقات مع مختلف المجتمعات والثقافات على أسس إنسانية مشتركة، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية افتراضية جمعت بين العامري وإلينا بازولي، مديرة «معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل»، التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الحالية من المعرض، وحملت عنوان «الشارقة ضيف شرف دورة 2022».

وأوضح العامري أن أكثر من 30 كاتباً ورساماً وفناناً، بالإضافة إلى عدد من رواة القصص الإماراتيين والعرب سيقدمون جلسات نقاشية وورش عمل وجلسات قرائية، لتسليط الضوء على التجارب الرائدة لدولة الإمارات، وتعريف الجمهور الإيطالي بأدب الطفل العربي.

ويشمل برنامج المشاركة تنظيم أربع زيارات مدرسية، وورش عمل وجلسات قرائية تفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى عرض فيلمين في «مسرح تيستوني»، كما ستقدم هيئة الشارقة للكتاب 17 كتاباً للطفل، من تأليف نخبة من الكتاب الإماراتيين، مترجمة من اللغة العربية إلى الإيطالية.

وتضم قائمة الضيوف المشاركين في وفد الشارقة الكاتبة الإماراتية نورة النومان، عبدالعزيز المسلم، والكاتب والرسام الإماراتي عبدالله السرحان، ومروة عبيد العقروبي، ودبي أبو الهول، والباحثة الأكاديمية الدكتورة ريم القرق، وغيرهم.

وتناول العامري خلال الجلسة، مشروع «ورش الإنتاج الفني»، الذي انطلق في فبراير 2019 بالتعاون مع موجهين عالميين من خلفيات ثقافية مختلفة، بهدف تعزيز مهارات الرسامين الإماراتيين ضمن استعدادات الهيئة للمشاركة في المعرض، حيث أسهم التدريب في الارتقاء بقدرات الرسامين المشاركين.

وحول مسيرة إمارة الشارقة في دعم ثقافة القراءة، وكيف تحولت إلى «حاضنة للكتاب والعلم والمعرفة»، أشار العامري إلى أن بداية تلك المسيرة تعود 1925، سنة تأسيس مكتبة القاسمية التي كانت البذرة الأولى لمشروع الشارقة الثقافي.

وقال: «يمثل حرص إمارة الشارقة على تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وإيمانه بقدرة الكتاب والأدب على الارتقاء بحياة الشعوب وتطوير إمكانات جيل الشباب. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تأسس معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ أربعين عاماً، ليكون خطوةً مهمةً نحو إرساء ثقافة القراءة في دولة الإمارات والعالم العربي».

وأكد أهمية الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تنظمها المؤسسات والهيئات في الإمارة مثل «معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل» وغيرها، في تعزيز ثقافة القراءة ودعم الكتاب وترسيخ صورة الشارقة حاضنة للمعرفة والإبداع، مشيراً إلى أن فوز إمارة الشارقة بلقب «العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019» يمثل تتويجا لهذه الرؤية التي تتفرد بها إمارة الشارقة.