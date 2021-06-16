«مشاعري» يفتتح متحف الأطفال في «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يفتح متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي أبوابه من جديد يوم الجمعة 18 يونيو، ليرحّب بالزوار بحلته الجديدة مع معرض «مشاعري: مغامرة جديدة في عالم الفن»، وهو معرض تفاعلي للأطفال يتيح لهم التعرّف إلى مشاعرهم واستكشافها من خلال الأعمال الفنية والتجارب التفاعلية.

يجمع المعرض ما بين الترفيه والتثقيف، ويشجّع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات، وأولياء أمورهم، على التعرّف إلى المشاعر المختلفة، مثل الفرح والحزن والخوف والغضب، من خلال التجارب التفاعلية والألعاب.

إلى ذلك، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «نفخر بإعادة افتتاح متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي عبر معرض تفاعلي وترفيهي آمن. فالفنون لها القدرة على إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لدى الطفل وعلى تعزيز صحته العاطفية».

من جانبه قال مانويل راباتيه، مدير اللوفر أبوظبي: «نعيد فتح متحف الأطفال لاستقبال الأطفال وعائلاتهم في معرض يسلّط الضوء على المشاعر. إذ يجسد متحف الأطفال جوهر أهداف اللوفر أبوظبي والتي تقوم على تعزيز مشاركة أجيال المستقبل في الفنون. لذا نأمل أن يستمتع جميع أفراد العائلة بهذه التجربة الآمنة وغير المكلفة في أجواء من التعلّم واللعب لاسيما في أشهر الصيف الحارة»، موضحاً أن دخول الزوار ما دون 18 عاماً إلى اللوفر أبوظبي مجاني، وليس على العائلات سوى شراء تذاكر دخول للكبار ليتمكّن جميع أفراد العائلة من زيارة قاعات العرض والمعارض.

ولضمان سلامة جميع الزوار، يلتزم اللوفر أبوظبي بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامة الأطفال أثناء استمتاعهم بهذه التجربة. ومن بين هذه الإجراءات نشر أدوات تعقيم اليدين في جميع أرجاء المتحف، ومنع لمس المعروضات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع الأطفال من تبادل المواد فيما بينهم أثناء المشاركة في الأنشطة.