منى حسن وعلي مي يبثان وجديهما للمدن والذات في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم بيت الشعر في دائرة الثقافة في الشارقة مؤخراً قراءات شعرية، شارك فيها منى حسن من السودان، وعلي مي من فلسطين، بحضور الشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر، وعدد من محبي الشعر والثقافة، وقدمها حمادة عبداللطيف، الذي تحدث عن دور بيت الشعر في إعادة الحياة إلى الأمسيات، ودور الشعراء في إحياء القاعات بأصواتهم الشعرية الجاذبة للذائقة.

وافتتحت القراءات الشاعرة منى حسن التي أخذت الحاضرين إلى أجواء روحانية في حضرة الشعر وتجلياته، وعزفت على ناي الحروف مواويل المنافي ودموع الوجع وأنات الحيارى.

في حين قرأ الشاعر علي مي، الفائز بجائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها الأخيرة، نصوصاً احتوتها المجموعة الفائزة بعنوان «نهارات الغزالة»، وتراوحت بين التفعيلة والعمود بلغة رمزية رشيقة.