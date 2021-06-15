ولي عهد الشارقة يتفقد «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)

تفقد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، «بيت الحكمة»، المشروع الحضاري الثقافي الجديد في إمارة الشارقة.

تجول سموه في أرجاء «بيت الحكمة»، مطلعاً على مختلف مرافق المشروع من القاعات والردهات والمعارض والمساحات المختلفة، ومكتبة البيت التي تضم نحو 305 آلاف كتاب ورقي وإلكتروني بمختلف التخصصات واللغات والثقافات، بالإضافة إلى القاعات المخصصة للدراسة والاجتماعات والجلسات النقاشية وغيرها.

وطاف سموه على الأقسام المتنوعة، مستمعاً إلى شرح من القائمين على إدارة بيت الحكمة حول المرافق المختلفة التي يوفرها البيت لأفراد الأسرة باختلاف فئاتهم، مثل ديوان السيدات ومساحة القارئ الصغير والتي توفر للأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، جناحا مخصصا للقراءة والكتب المناسبة لهم باللغتين العربية والإنجليزية، وورش العمل التي تحفزهم على التفكير الإبداعي والابتكاري.

وتعرف سمو ولي عهد الشارقة على العديد من المميزات التي تتوفر في «بيت الحكمة» مثل تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب التجهيزات المختلفة لتوفير أقصى درجات الراحة والأجواء المناسبة للزوار، للاستفادة القصوى مما يوفره من كتب مطبوعة ورقمية وإلكترونية، وساحات الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية المختلفة لكافة أفراد المجتمع.

واختتم سموه جولته بزيارة المساحات الخارجية لمحيط بيت الحكمة، والتي تضم حدائق متنوعة تحوي 12 نوعاً مختلفاً من الأشجار، إلى النصب التذكاري الذي يوثّق نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019.

ويقع «بيت الحكمة»، على مساحة 12 ألف متر مربع، ويقدم مساحة تعليمية ترفيهية ثقافية متكاملة، ويشمل قاعات ومساحات متعددة الاستخدام، تستضيف معارض فنية وعروضاً مسرحية، وعقد ندوات ومحاضرات وغيرها.

ويضم المشروع 15 قاعة وردهة وساحة موزعة على طابقين حملت أسماء «قاعة الرشيد»، و«ميدان الحكمة»، و«معرض المأمون»، و«مكتبة الجرهمي»، و«صالة ابن دريد للقراءة» و«معرض الخوارزمي»، و«مخبر الجزري»، وغيرها.

رافق سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته لبيت الحكمة أصحاب السعادة الشيوخ ورؤساء الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.