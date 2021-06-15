تمديد التسجيل بـ«البردة 2021» حتى 26 يوليو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن تمديد فترة التسجيل في الدورة الـ 16 لجائزة البردة 2021، ضمن فئاتها الرئيسة، حتى 26 يوليو المقبل، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين في المشاركة بالجائزة. وتعد جائزة البردة، التي تبلغ قيمتها مليوناً ومائة وثلاثين ألف درهم، منصة عالمية للفنون الإسلامية المتعددة، وتساهم في تعزيز المشهد الثقافي والحركة الإبداعية في الدولة، وتبرز دور الإمارات في صون ورعاية الفنون الإسلامية والتراث الحضاري والإنساني. وستواصل الوزارة تلقي طلبات التسجيل من المبدعين والفنانين والشعراء والخطاطين والتشكيليين من كافة أنحاء العالم الإسلامي.

فئة الزخرفة

حددت الوزارة معايير المشاركة وعدد الفائزين لكل فئة في الدورة الحالية للجائزة، حيث سيتم تكريم 5 فائزين ضمن فئة الزخرفة التي تشمل أربعة أشكال، وهي الأشكال الثلاثة غير التصويرية (الخط العربي والزخارف النباتية والزخارف الهندسية) والتمثيل التصويري. وأوضحت الوزارة أبرز معايير المشاركة في فئة الزخرفة، حيث يجب أن يكون قياس الورق الكلي 35× 50 سم أو 50×50 سم، وأن تغطي الزخرفة نسبة 70% من مساحة الورق الكلي، ويُنفذ العمل بأسلوب الزخرفة الكلاسيكية الأصلية، وتترك للفنان حرية الإبداع في التصميم، وتُستخدم المواد الأصلية من الألوان والأحبار والذهب الحقيقي في التنفيذ ولا يجوز استخدام غيرها، ويمكن الاسترشاد بأسلوب الزخرفة الكلاسيكية السائدة من القرن الرابع عشر الميلادي (العصر التيموري) إلى القرن السادس عشر الميلادي (العصر الصفوي)، ويمكن استخدام الزخارف الهندسية، ويجب عدم ترك أي فراغ للكتابة بحيث تكون اللوحة قطعة زخرفية مستقلة بذاتها، إضافة إلى أنه يجب استخدام الورق المقهّر في إنجاز العمل، ويمكن لصق الزخرفة على الورق المقوى، ولا يجوز لصقها على الخشب.

فئة الشعر

وحددت الوزارة 8 فائزين في فئة الشعر التي تعكس المكانة الراسخة لهذا الفن بوصفه وسيلة تعبير إبداعية، لتسليط الضوء على السيرة الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وشخصيته الفريدة، عن طريق اللغة وقوة التعبير اللفظي، والاحتفاء بجمال اللغة العربية، وتنقسم إلى فئتين رئيستين، الأولى الشعر الفصيح، وتتضمن 4 جوائز.

وتتضمن شروط المشاركة في فئة الشعر أن يكون موضوع القصيدة حول مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبيان سيرته العطرة، وأن تلتزم القصيدة بأسس كتابة الشعر العمودي أو شعر التفعيلة، وأن تكون عملاً أصلياً وجديداً منسوباً للمتقدم فقط.

أما الفئة الثانية في فئة الشعر فهي فئة الشعر النبطي، وتتضمن 4 جوائز أيضاً، ومن شروط ومعايير هذه الفئة أن يكون موضوع القصيدة حول مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبيان سيرته العطرة، وأن تلتزم القصيدة بالأسس الفنية للشعر النبطي، وأن تكون القصيدة عملاً أصلياً وجديداً منسوباً للمتقدم فقط، وأن تكون القصيدة بين 15 و30 بيتاً.

فئة فن الخط

وأشارت الوزارة إلى أن فئة فن الخط تقدم 9 جوائز، تنقسم إلى فئتين هما، فئة الخط العربي التقليدي، وفئة الخط العربي الحديث، إذ يعد الخط العربي أحد أكثر أنواع الفنون الإسلامية تنوعاً وثراء، وقد احتفى الخط العربي الإسلامي باللغة العربية لكونها لغة القرآن الكريم، لذلك فلا يقتصر الخط على كونه نمطاً من أنماط الكتابة، ولكنه أيضاً شكل من أشكال التعبير الروحي. وتتضمن معايير فئة الخط العربي التقليدي، أن تكون لوحة واحدة تحتوي على نص الآية الكريمة {وإنك لعلى خلق عظيم} (سورة القلم، الآية 4) وتكتب بخط الثلث الجلي، ونص الحلية الشريفة، ويكتب بخط الثلث العادي، وأن تترك للخطاط حرية اختيار رأس القلم المناسب، كما يجب الالتزام بالدقة اللغوية والإملائية في الكتابة.

أما بالنسبة لفئة الخط العربي الحديث، فيجب أن يكون النص من («ولد الهدى فالكائنات ضياء» للشاعر أحمد شوقي، والوحي يقطرُ سلسلاً من سلسلٍ، واللوحُ والقلمُ البديعُ رواءُ)، ويجب استخدام قماش الكانفاس في العمل، كما يجوز استخدام الخط التقليدي بأنواعه المختلفة.

فئة التصميم التيبوغرافي

واستحدثت الوزارة فئة التصميم التيبوغرافي التي تسعى إلى تشجيع الابتكار في التصميم الطباعي المعاصر، حيث يتمثل فن الطباعة في ترتيب أشكال الحروف والنص في التكوين باستخدام الحروف الرقمية أو الخطوط، وقد يشمل تصميم أشكال الحروف، ولكن تركيز المسابقة على جماليات تكوين التصميم بالدرجة الأولى. وأوضحت الوزارة أن موضوع الإيقاع سيكون محور الطبعة الأولى من فئة التصميم التيبوغرافي، حيث إنّ الإيقاع ليس مهماً فقط للشعر والموسيقى والكلمة المنطوقة، ولكنه مهم أيضاً للطريقة التي تتفاعل بها أشكال الحروف معاً، والطريقة التي يتم ترتيبها بها في تكوين تصميم طباعي فني خلاق، والإيقاع بوصفه عنصراً أساسياً في الأعمال المشاركة، ينبغي أن يُشتق من قصيدة البردة. وحددت الوزارة معايير المشاركة في هذه الفئة الجديدة، لتكون مشاركات طباعية (ملصقات)، ومشاركات ذات بعد زمني (التفاعلية/ الرسوم المتحركة/ الفيديو)، كما يمكن استخدام الصوت طالما أن حقوق النشر محفوظة. كما يمكن مزج المشاركات بين كل من الطباعة وذات البعد الزمني شرط السلاسة والترابط. ويجب أن تكون المشاركات باللغة العربية، وأن يبرز اختيار الخطوط والإيقاع معاني القصيدة وتفسيرها وتقديمها بطريقة إبداعية.