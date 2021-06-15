رئيس معهد الشارقة للتراث يستقبل قنصل قيرغيزستان

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عدلات صديقوف، قنصل عام جمهورية قيرغيزيستان، وتسلم منه رسالة تتضمن دعوة لزيارة جمهورية قيرغيزستان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وبناء مجالات تعاون جديدة، من خلال مشاريع الترجمة وإقامة البرامج والفعاليات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ التبادل الثقافي.

إلى ذلك، قال المسلم: «الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات والبحث عن المزيد بما يسهم في خدمة التراث العالمي، وترسيخ مكانته وأهميته على مستوى العالم، وقد قمنا بجولة مع الوفد الضيف في المعهد وقدمنا لهم صورة وافية عن دور المعهد وأنشطته وجهوده المحلية والعالمية. واصطحبنا القنصل في جولة بين إدارات وأقسام وأروقة المعهد، من بينها الترميم والمخطوطات، والمسرح، ومكتبة الموروث، ومركز التراث العربي، وكذلك المعارض الدائمة في المعهد».

وأضاف «القنصل قدم دعوة لزيارة جمهورية قيرغيزستان، ونحن بدورنا رحبنا بهذه الدعوة الكريمة التي ستسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقاً لمزيد من العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب خصوصاً في عالم التراث».

من جانبه، أشار القنصل إلى أن للمعهد دوراً كبيراً في الحفاظ على التراث الثقافي، وفي التقريب بين شعوب العالم بغض النظر عن اللغة والعرق والدين، حيث تجمعهم كلمة واحدة هي التراث.

وكان المعهد استضاف قبل سنوات قيرغيزستان ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي ينظمه المعهد تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، حيث تتم استضافة بلد عربي أو بلد أجنبي، لعرض ملامح من عناصر ومكونات تراثه، وقد لاقى أسبوع التراث القيرغيزستاني حينها إعجاب الجمهور، حيث شكل فرصة لجمهور وعشاق التراث للتعرف على غنى وتنوع التراث القيرغيزستاني.

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