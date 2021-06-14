الأرشيف الوطني يستعد لعقد أكبر مؤتمر للترجمة

ابوظبي (وام)

يواصل الأرشيف الوطني استعداداته والتحضير لمؤتمر الترجمة الافتراضي، الذي ينظمه تحت شعار «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة، وتحديات النص التاريخي»، وذلك في يوم 29 يونيو الجاري.

يعدّ هذا المؤتمر أكبر مؤتمر للترجمة في دولة الإمارات على مدار العقدين الماضيين، إذ يجمع حوالي 40 باحثاً وخبيراً وأخصائياً في مجال علوم الترجمة من أكبر جامعات العالم، والقطاعات المتخصصة والمهتمة بشؤون الترجمة، وستناقش بحوث المؤتمر الترجمة من العديد من اللغات إلى العربية وبالعكس، ولذا فإن المؤتمر سوف يستقطب عدداً كبيراً من كبار الأساتذة والباحثين والخبراء من جامعات عالمية عريقة.

ويحرص الأرشيف الوطني على عقد هذا المؤتمر ليؤكد أهمية الدور الذي تؤديه الترجمة في بناء الجسور بين الحضارات والشعوب، وهذا ما أكده بالفعل في العديد من مؤتمراته وندواته السابقة، وفي الكثير من إصداراته التي ترجمت من لغات عديدة إلى العربية، لتكون هذه الإصدارات إضاءات على صفحات تاريخية تكشف للمرة الأولى، أو توضيحاً لقضايا خلافية سابقة، وقد أدرك الأرشيف الوطني أهمية الترجمة في نقل الثقافات من وإلى العربية، لا سيما في نطاق اهتماماته ودوره الكبير في حفظ تاريخ وتراث الإمارات ومنطقة الخليج.

وسيعمل الأرشيف الوطني على إصدار بحوث المؤتمر في مجلته العلمية المحكّمة «ليوا»، كما سيجمع هذه البحوث في مجلدات يصدرها عقب انتهاء المؤتمر ليثري بها الأوساط الثقافية والمكتبة العربية.

وسينقل مؤتمر «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي» للمتابعين تجارب الشعوب الأخرى والثقافات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة بحكم أن المؤتمر افتراضياً، وسيكون (عن بُعد) عبر التقنيات التفاعلية المتطورة التي تتيح متابعته من مختلف أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن البحوث التي سيحفل بها المؤتمر ستكون من لغات عديدة مثل الإنجليزية، واليابانية، والفرنسية، والإسبانية، والعبرية، والألمانية، والكورية، والبرتغالية، وسيكون المشاركون من كبريات الجامعات مثل جامعة هارفارد، وكاليفورنيا-لوس أنجلوس، وبنجهامتون (أمريكا)، وكوينز (أيرلندا-المملكة المتحدة)، وإدنبره (اسكتلندا- المملكة المتحدة)، وماربورغ (ألمانيا)، وهانكوك (كوريا الجنوبية)، وباكو (أذربيجان)، وسيدني (أستراليا)، وأليكانتي (إسبانيا)، ومحمد الخامس (المملكة المغربية)، والقاهرة وعين شمس (مصر)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والسوربون (أبوظبي)، وطيبة (السعودية)، والبريمي (عمان)، والمعهد العالي للمسرح (الكويت).. وغيرها.