المطالبة بإنشاء متحف للطوابع والعملات

دبي (الاتحاد)

طالب مشاركون في ندوة نظمها، أمس الأول، مركز جمال بن حويرب للدراسات، بإنشاء متحف للطوابع والعملات في الدولة، وتم اقتراح المنطقة التراثية في الشندغة لتكون مقراً لهذا المتحف، لتضيف عبقاً تاريخياً إلى مجموعة المتاحف في المنطقة، والتي تشكل أكبر متحف مفتوح في العالم، داعين إلى دمج جمعيتي هواة جمع الطوابع والعملات بجمعية واحدة، لتكون أكثر قوة وحضوراً، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي ندوة «تطور الخدمات البريدية في الشارقة»، قال الباحث والمهندس خالد بن علي العميرة، الذي أصبح مرجعاً للحصول على المعلومات الخاصة بالتاريخ البريدي والطوابع والأختام والمظاريف البريدية للدولة، عن تطور البريد في دبي والشارقة، لافتاً إلى أن هذا التطور مرّ بحقب عدة وطرأت عليه تغييرات كثيرة.

وعرج المحاضر على التاريخ البريدي لدبي الذي مر بأربع مراحل هي: إدارة البريد الهندي لمكتب بريد دبي، وتمتد منذ 19 أغسطس عام 1909 عند افتتاح أول مكتب بريد في الدولة حتى العام 1963.

والإدارة الباكستانية لمكتب بريد دبي، والتي بدأت في 15 أغسطس 1947 واستمرت لغاية 31 مارس 1948. وفترة الإدارة البريطانية، واستمرت من 1 أبريل 1948 وانتهت في 14 يونيو 1963، وتميزت بإصدار طوابع خاصة تحمل اسم «الإمارات المتصالحة» بتاريخ 7 يناير 1961. وإدارة بريد دبي، أي الإدارة المحلية المستقلة، وبدأت بتاريخ 15 يونيو عام 1963، فقد تسلمت حكومة دبي إدارة الخدمة البريدية من الإدارة البريدية البريطانية في 14 يونيو 1963، لافتاً إلى أن أول مجموعة طوابع لإمارة دبي طرحت في 15 يونيو 1963. واستمرت لغاية نهاية يوليو 1972.

وحول بريد الشارقة، قال العميرة إنه بدأ ببريد محطة الشارقة الجوية (1932- 1941)، عبر مكتب بريد البحرين، وهناك خدمة بريد سلاح الجو البريطاني (1948- 1972). وقد مر بأربع مراحل هي: مكتب بريد سلاح الجو الملكي في مصر. ومكتب بريد سلاح الجو الملكي في العراق. ومكتب بريد سلاح الجو الملكي في البحرين. ومكتب بريد سلاح الجو الملكي في الشارقة.

وأضاف أنه خلال الحرب الثانية اعتمد سلاح الجو الملكي في نقل البريد إمَّا على الخدمات البريدية العسكرية أو المدنية، وفقاً للمنطقة التي كان يعمل فيها.

وأشار إلى أن أوّل مكتب بريد في إمارة الشارقة افتتح في 10 يوليو 1963، لتبدأ خدمة بريدية رسمية بعد مرور أكثر من نصف قرن على خدمة بريدية (غير رسمية) مرتبطة بمكتب بريد دبي.

وأوضح أنه بعد تأسيس رحلات جوية بين مدينتي خورفكان والشارقة (رحلتان في الأسبوع)، افتتحت حكومة الشارقة مكتب بريد في خورفكان في 20 فبراير 1965.

ختم «ميلاد الدولة»

خلال شهر ديسمبر 1971، وبعد إعلان اتحاد الإمارات العربية المتحدة استعملت دائرة بريد الشارقة ختماً تذكارياً يوثّق ذكرى هذه المناسبة واستعماله على البريد القادم أو المرسل من مكتب بريد الشارقة.