«الفجيرة للفنون».. تطلق «صيفنا فن»

الفجيرة (وام)

تطلق أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برنامجها الصيفي «صيفنا فن»، في الفترة من 3 يوليو المقبل وحتى الأول من سبتمبر القادم، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية.

تُعقد فعاليات «صيفنا فن» في دورته الثالثة في مقر الأكاديمية، بمشاركة منتسبيها وطلاب المدارس من الفئات العمرية من 5 سنوات وما فوق، ويتضمن البرنامج ورشا فنية في الرسم «كولاج والألوان المائية ومدرسة بيكاسو»، وفي الخط العربي، تركز الورش على تعليم أنواع الخطوط العربية وطرق تحسين الخط بالقلم الجاف وتعلم كيفية التعامل مع ورق الذهب، كما تم تخصيص ورشة لتعلم النحت وصناعة قوالب السيليكون وتشكيل الفخار.

أما ورش التصوير الفوتوغرافي، فتتضمن تعلم أساسيات التصوير بالهاتف الذكي وتصوير البورتريه والفيديو، وسيتم تنظيم ورشتين في مجال التمثيل والمسرح تركزان على تعلم أساسيات الإلقاء المسرحي وتقوية الشخصية على خشبة المسرح، كما ينظم البرنامج دورة لمدة أسبوعين في التوزيع الموسيقي، والتعرف على أساسيات السيبيليوس للنوتة.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن برنامج «صيفنا فن» لهذا العام، يضم باقة منوعة من البرامج الفنية، تحت إشراف الكادر التدريسي في الأكاديمية، وذلك بطريقة احترافية ممنهجة، ووفق المناهج الدولية، بحيث تساعد منتسبي البرنامج على امتلاك أساسيات تعلم الفنون، كما أن فترة الورش تتراوح ما بين الأسبوع إلى أربعة أسابيع.

وأكد أن برامج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحظى باهتمام ودعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر فنية متخصصة تكون قادرة على ترك بصمة على الساحة الفنية المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الأكاديمية توفر مجموعة واسعة من البرامج الفنية والمساقات التعليمية في مجال الفنون واستخدامها تقنيات التعليم عالي الجودة.