ناصر السعدي يلحن أغنيته «هذا الوله»

مراد اليوسف (دبي)

أكد الفنان الإماراتي الشاب ناصر السعدي خوض تجربته الجديدة في التلحين، من خلال أغنيته المنفردة الجديدة «هذا الوله» وقال لـ«الاتحاد»: «تحمل الأغنية الجديدة روح الشباب في تفصيل الأغنية كافة، الكلمة واللحن والتوزيع الذي أجدد من خلاله تعاوني مع المبدع الموزع الموسيقي محمد صالح الذي نجحت معه في العمل الأخير أيضاً»، مضيفاً أنه تشرف بتجديد التعاون مع الشاعر سلطان مجلي الذي قدم له أغنية فيها الكلمات الرومانسية. وأوضح السعدي أنه وعلى الرغم أن أغنيته الجديدة «هذا الوله» لها فقط أيام معدوده بين الجمهور، إلا انه بدأ بالفعل بتنفيذ وتسجيل أغنيته المقبلة، حيث سيقوم بتسجيل أكثر من عمل ويختار منها واحدة تكون التالية، نظراً لأنه لا يريد الغياب ومتشوق لطرح الأعمال الجديدة. وأوضح السعدي أن أغنيته باتت الآن في موقع «يوتيوب»، حيث أراد أن تصل أغنيته إلى أكبر عدد من الجمهور، وتحقق المشاهدات نظراً لعدد المتابعين، وذلك ضمن خطة التسويق الذي يقوم بها حالياً، شاكراً الجمهور على وصول مشاهدات الأغنية إلى 200 ألف مشاهدة خلال أربعة أيام.

