"الطبول من أجل السلام" تقرع في القاهرة وتحتفي بالثقافات

أحمد عاطف (القاهرة)



تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان "الطبول والفنون التراثية" والتى تستمر حتى الجمعة المقبلة تحت شعار "الطبول من أجل السلام" بمشاركة نحو 30 فرقة دولية.



وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم إن المهرجان يتيح الفرصة لإجراء حوار حضاري بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية، كما يعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.



ومن المقرر أن تحتفي هذه الدورة تحتفي برقصة السالسا اللاتينية والموسيقى الكولومبية، وهي ثقافات لأول مرة تشارك في المهرجان، كما أن عرضَي الافتتاح والختام تقدمهم كل الفرق المشاركة بحيث تصبح الحفلتان معزوفات كونية تجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.



وتشارك في المهرجان فرق من دول عدة بينها "فلسطين، سوريا، كولومبيا، الفلبين، إندونسيا، السودان، جنوب السودان، بنغلاديش، باكستان، اليمن والكونغو الديمقراطية"، بالإضافة إلى بعض الجاليات الأجنبية المقيمة بالقاهرة، والتي ستقدم تراث دولها وفنونها الشعبية.









