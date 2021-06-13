المغربي رشيد الإدريسي في المركز الأول لجائزة «نقد الشعر العربي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت لجنة التحكيم المشكلة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي عن أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، حيث فاز بالمركز الأول رشيد الإدريسي من المغرب عن بحثه: «محمود درويش سيميائياً أو حين يفكر الشعر»، وفاز بالمركز الثاني أيمن إسماعيل سيد بكر من مصر عن بحثه «الطقوسية السردية المبالغة: نحو نظرية للشعر العربي الحديث»، وفاز بالمركز الثالث يوسف حطيني من فلسطين عن بحثه «السياق السرديّ في الشعر العربي المعاصر»، منوهة ببحث «المعلقة المرآة: من الشروح إلى بلاغة الحجاج» بوصفه مميزاً في منهجه الحديث وتطبيقه على معلقة امرئ القيس.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة عن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، وقد تم تحديد «نقد الشعر من البلاغة إلى المناهج الحديثة» عنواناً للدورة الأولى.

وفتحت الدائرة باب القبول لأعمال النقاد والدارسين والباحثين العرب بدءاً من فبراير 2020، وتم استقبال 102 مشاركة وفق الأتي: مصر 31، والمغرب 19، والعراق 16، والجزائر 8، والأردن 8، وتونس 6، وسورية 4، واليمن 3، والسودان 3، ومشاركة واحدة من كل من موريتانيا، والسعودية، والإمارات، وفلسطين، كما تم اختيار لجنة روعيَ فيها الكفاءة إضافة إلى تمثيلها للخريطة العربية وتكونت من: علي جعفر العلاق (العراق) رئيساً للجنة، وراشد عيسى (الأردن) عضواً، وصديق عمر (السودان) عضواً، ومحمد أبو الفضل بدران (مصر) عضواً، حيث عملت لجنة التحكيم وفق المعايير العلمية والأكاديمية.

ويذكر أن قيمة الجوائز هي: 100 ألف درهم للمركز الأول، و75 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.