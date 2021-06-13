صور.. مهرجان برلين السينمائي يكرم الفائزين في الهواء الطلق

من المقرر أن يتم تسليم الجوائز للفائزين في مهرجان برلين السينمائي اليوم الأحد في جزيرة المتاحف

بالعاصمة برلين.

وقد تم الاعلان بالفعل عن الفائزين بالجوائز في مارس الماضي، ولكن بسبب جائحة كورونا سيتسلمون الجوائز اليوم.

فاز الفيلم الساخر "باد لاك بانجينج أور لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود بجائزة "الدب الذهبي".

وسوف يتم توزيع عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة التي حصلت عليها الممثلة الألمانية مارن إيجرت عن فيلم " إيش بين داين مينش" ( أنا إنسانك).

وبسبب الجائحة، اضطرت إدارة المهرجان إلى إعادة جدولة فعالياته. وتم تقسيم المهرجان إلى فعاليتين متباعدتين زمنيا، إحداهما أقيمت رقميا في مارس الماضي، والثانية تقام خلال الفترة من 9 حتى 20 يونيو، حيث يتم عرض الأفلام للجمهور في أماكن مفتوحة.