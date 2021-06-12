«عمّان الدولي للكتاب».. ينطلق سبتمبر المقبل

محمود اسماعيل بدر (الاتحاد)

أكد جبر أبو فارس رئيس اتحاد النّاشرين الأردنيين (تأسس في يونيو 1993)، أن انطلاقة معرض عمّان الدّولي للكتاب في نسخته الـ 20، والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمّان الكبرى ستكون في الفترة الممتدة بين 22 سبتمبر و2 أكتوبر المقبلين، تحت مظلة احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وأضاف أبو فارس: «يعد المعرض الحدث الثقافي الأبرز على مستوى المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء لجهة عدد دور النّشر المشاركة التي تتجاوز 350 دار نشر، أو لجهة الدول المشاركة، بأكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، أو لناحية عدد زواره الذي يزيد على 300 ألف زائر»، منوهاً بأن «نسخة هذا العام تتحدى الجائحة، وستنظم حضورياً وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بصرامة، وبخاصة تطبيق قواعد التباعد الجسدي للمشاركين والجمهور على حد سواء، لتجاوز ما حدث لنسخة العام الماضي، التي تعذر إقامتها بسبب الراهن الصّحي، والآثار التي ترتبت على القطاع الثقافي، الذي تمّ تصنيفه من القطاعات الأشد تضررا من قبل الجهات الرسمية»، مشدداً على أهمية تنظيم الحدث في المشهد الثقافي المحلّي والعربي، ودوره الفاعل في تعزيز التبادل الثقافي بين الأردن والدول العربية الشقيقة والصديقة، الأمر الذي يشكّل فرصة لتبادل الخبرات وحوار التجارب والمعارف، وترسيخ مفهوم أمثل للثقافة الجماهيرية وتعزيز مجالات النّشر وصناعة الكتاب، والقراءة والاطلاع واقتناء الكتب، وبخاصة الورقي منها».

يتضمن برنامج المعرض الذي يقام في صالات معرض عمّان الدولي للكتاب، برنامجاً فكرياً مصاحباً، بمشاركة أكثر من 120 كاتباً وروائياً وأديباً، إضافة إلى الندوات الفكرية وحفلات توقيع الكتب والقراءات القصصية والشعرية.