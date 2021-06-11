«موهبتي».. منصة مثالية لإبداعات 500 طالب وطالبة

أبوظبي (وام)

افتتحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، معرض «موهبتي» بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي في «غاليري أ» بمنارة السعديات، الذي يستمر حتى 26 يونيو الجاري، ويأتي تتويجاً لبرنامج «موهبتي» السنوي لتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى طلاب المدارس، حيث يعرض أكثر من 500 طالب وطالبة أعمالهم الفنية في 17 مجالاً مختلفاً للفنون المرئية وفنون الأداء، ويتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض موسيقية ورسوم ولوحات وفنون الخط العربي والتصوير وغيرها من الأعمال المتميزة متعددة التخصصات.

دعم الابتكار

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامج «موهبتي» سنوياً بهدف تنمية الطلبة الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء من الصف الأول إلى الثاني عشر، بهدف رعاية ودعم الابتكار في صفوف المواهب الشابة وحثّهم على الاستمرار والانخراط في المجالات الإبداعية، وتماشياً مع جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في دعم المواهب الشابة في الإمارة ورعايتها، يستعرض معرض «موهبتي» أيضاً إنجازات الطلاب الذين فازوا في مسابقة «أبدع بالعربية» في مجالي التعبير المكتوب والمنطوق، التي أقيمت تحت عنوان «الأعوام الخمسون المقبلة»، التي نظّمتها الدار للتعليم، وتهدف المسابقة إلى تبنّي المواهب الإبداعيّة للطّلبة، وتطوير مهاراتهم التعبيريّة الكتابيّة في اللّغة العربيّة، وتشجيع المواهب الرقميّة وتعزيز المهارات التكنولوجيّة والأدبية، وتنمية حسّ الإبداع والابتكار بين الطلّاب، وغرس حبّ العربيّة في نفوس أبنائها عبر إلقاء الشعر أو كتابة القصص أو إبداع أعمال فنية مبتكرة.

معرض «موهبتي» ينمي المهارات الفنية للطلبة (وام)

صقل المواهب

وقالت لبنى الطنيجي، مديرة توعية طلّاب المدارس في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن برنامج «موهبتي» يعد الأول من نوعه لتنمية وصقل المواهب في الإمارات الذي يسعى إلى إعداد الفنانين والمبتكرين الشباب وتأهيلهم لمستقبل واعد في القطاع، ولا شك أن أهداف البرنامج طموحة ومتعددة، حيث نقوم باكتشاف ودعم المواهب الناشئة في الفنون المرئية وفنون الأداء ونشر التوعية حول أهمية هذه الفنون كمنفذ إبداعي للعقول الشابة، ويعتبر معرض «موهبتي» خطوة مهمة في إطار مهمتنا لرعاية ودعم أعمال الطلاب الموهوبين مما يساعد المشاركين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتقديم أعمالهم إلى جمهور عريض.

منصة مثالية

من جهتها، أكدت الدكتورة منى العامري، مديرة البرامج الإثرائية في دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي، التزام الدائرة بتسليط الضوء على مختلف الفرص المتاحة في مجال الفنون الإبداعية وتشجّيع الطلبة على المشاركة بمختلف أنشطته، موضحة أن معرض «موهبتي» يقدم منصةً مثالية لإبراز مواهب طلبتنا واستعراض أعمالهم الفنية الرائعة مما يسهم في صقل مواهبهم وإثراء تجاربهم في الحياة. ويسلط المعرض السنوي لبرنامج «موهبتي» الضوء على أبرز أعمال المشاركين على مدار العام وإعطاء الفرصة للجمهور لاكتشاف المواهب الواعدة فضلاً عن نشر التوعية حول الدور الذي تضطلع به الفنون في النسيج الثقافي والاجتماعي للدولة.