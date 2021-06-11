ليالي السينما السعودية تعيد الحياة للمشهد الثقافي

محمود اسماعيل بدر (الاتحاد)

يبدو أنّ السينما السعودية عادت مبكراً إلى نشاطها الثقافي والسياحي بعد هدوء جائحة كورونا عالمياً، فقد أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن استضافته احتفالية «ليالي السينما السعودية»، في الفترة ما بين 16 إلى 17 يونيو الجاري، وأهم ما في هذا الحدث عروضه الأولى لسلسلة من الأفلام الروائية الطويلة، وبرنامج من أفلام قصيرة معاصرة لمخرجين سعوديين، من ذلك العرض العالمي الأول لفيلم «مدينة الملاهي» للمهرج وائل أبو منصور، وفيلم «أربعون عاماً وليلة» لمحمد الهليّل، والذي سيكون فيلم افتتاح هذه التظاهرة، وسبق له أن كان فيلم الافتتاح في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم فوزه بدعم صندوق تمهيد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بحضور مخرجي وطاقم العمل لكل فيلم، حيث تجمع الاحتفالية الخاصة عشاق السينما وصنّاع الأفلام من مخرجين وممثلين وكتّاب سيناريو، من أنحاء المملكة، وبخاصة مدينة جدة، بهدف تشجيع وعرض أهم إبداعات الجيل الجديد من السينمائيين السعوديين الواعدين.

كما يتضمن برنامج الليالي عرضاً خاصاً لفيلم «ارتداد» للمخرج محمد محمود، وعرض لفيلم «متى أنام» لحسام السيد، وفيلم بعنوان «موّال تاني» لهشام فاضل، ويعرض شريط الفيلم مشاهد متنوعة من الحياة اليومية لإمرأة وحيدة، تلاحقها أفكارها وحواراتها الشخصية، حيث تأخذنا بطلة الفيلم سارة بأدائها المميز إلى عوالم من الخوف والشّك والوحدة، التي تعكس حال أبناء العولمة اليوم.

ويتابع جمهور الليالي، ضمن برنامج «أفلام من السعودية» فيلماً مهماً بعنوان «من يحرقن الليل» للمخرجة سارة المسفر، والذي سبق له أن شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 42، وهو من تمثيل جنى قمري، وهيا مرعي.