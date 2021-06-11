أهل الثقافة والفن ينعون الراحل طلال باغر

مراد اليوسف (دبي)

نعى مجموعة من أهل الثقافة والإعلام والفن وفاة الملحن السعودي طلال باغر الذي وافته المنية متأثراً بفيروس كورونا كوفيد-19، وكتب الفنان محمد عبده في حسابه الرسمي في تويتر: «بوفاة الصديق الصدوق (طلال باغر) فقدت صديقاً حميماً وأخاً عزيزاً. يشهد الله خلال خمسين عاماً لم أر عليه شائبة، ولم أسمع منه إلا كل خير. رحمه الله وأدخله فسيح جناته. وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر».

بينما نعى الفنان عبادي الجوهر صديقه الراحل قائلاً في تغريدته: «ببالغ الأسى والحزن أنعى أخي وصديقي طلال باغر.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

في حين كتب الفنان عبدالمجيد عبدالله: «رحمة الله عليك يا طلال باغر، أحد الرموز الفنية، اللهم أكرم نزله واجعل مثواه الجنة.

وأعربت الفنانة لطيفة التونسية عن حزنها وكتبت عبر حسابها في«تويتر»:«ألف رحمة ونور على روحه.. كان فناناً كبيراً وإنساناً محترماً جداً.. البقاء والدوام لله سبحانه».

كما كتب الملحن الموسيقار طلال عبر حسابه الرسمي في تويتر:«خالص العزاء للأسرة الفنية السعودية عامة، ولأسرة الراحل الملحن طلال باغر، رحمة الله عليه خاصة».

وكانت للروائي السعودي عبده خال تغريدة قال فيها: «آه ياطلال، كلما هممت بالمغادرة. أقول لك: (ياسيدي بدري)، أما وقد رحلت (يا سنا الفضة) فإلى لقاء في جنة الخلد».

وفي رصيد الملحن الراحل طلال باغر العديد من الألحان التي قدمّها لكبار المطربين السعوديين، كالراحل طلال مداح، وفنّان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وديانا حداد نادية مصطفى، ولطيفة التونسية وسميرة سعيد، وترأس لجنة الموسيقى في«الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» بجدة، وحصل خلال مسيرته الفنية على عدد من الجوائز والتكريمات.