مركز جمعة الماجد يحتفي باليوم العالمي للأرشيف

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي أمس محاضرة افتراضية بعنوان «دور الأرشيفات الأكاديمية في خدمة المجتمع: دراسة استكشافية» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف الذي يصادف 9 يونيو من كل عام.

وشهدت المحاضرة -التي قدمتها الدكتورة أماني محمد عبدالعزيز أستاذ مساعد في قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة- حضور عدد كبير من المتخصصين في مجال الأرشفة الإلكترونية، وحظيت بتفاعل كبير من قبل المشاركين.

ويهدف المركز من خلال الاحتفاء السنوي باليوم العالمي للأرشيف إلى نشر الوعي بأهمية الوثائق والأرشيف والتوثيق، ونشر ثقافة الأرشفة بنوعيها الورقية والإلكترونية، والتعريف بالمعايير العالمية لإدارة الوثائق والأرشيف من أجل وضع استراتيجية ثابتة للأرشيف الإلكتروني.

وتطرقت الدكتورة أماني في محاضرتها إلى محاور عدة منها توضيح ماهية الأرشيفات الأكاديمية ودورها في تطوير العملية التعليمية من خلال عرض نماذج من الأرشيفات الأكاديمية بدول العالم المتقدم.