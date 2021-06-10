«الشارقة للتراث» يحتفي باليوم العالمي للأرشيف

احتفل معهد الشارقة للتراث باليوم العالمي للأرشيف، الذي يصادف 9 يونيو من كل عام. وفي هذا الصدد نظم المعهد زيارة لدارة الدكتور سلطان القاسمي التي تحتوي على أنفس المقتنيات في عالم المخطوطات والدراسات، ورحلة افتراضية إلى الأرشيف الوطني الذي يعتبر أقدم وأغنى أرشيف عن الخليج العربي.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث «إن احتفالنا في اليوم العالمي للأرشيف جاء على مستويين هذا العام، الأول زيارة لدارة الدكتور سلطان القاسمي المليئة بالمخطوطات القديمة والخرائط المطبوعة النادرة والمقتنيات المتنوعة التي يستفيد منها كل باحث ودارس وعاشق للمعرفة والتاريخ والعلم، أما المستوى الثاني فمن خلال تنظيم رحلة افتراضية للأرشيف الوطني للتعرف على دوره في الأرشفة وآليات حفظ الأرشيف للأجيال القادمة وصونه وحمايته».

من جانبها، قالت عائشة الحصان، مديرة مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، إن الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف يؤكد دور المعهد في تنفيذ وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال توثيق الذاكرة الشعبية وحفظها في دور المحفوظات والأرشيف وصولاً إلى إتاحتها للباحثين والدارسين.