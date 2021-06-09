«مهرجان أبوظبي» يعرض حلقة موسيقية حصرية لآلة العود عبر منصاته الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيس شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، قدم مهرجان أبوظبي 2021، عروضاً موسيقية وتقريراً عن آلة العود ومسيرتها في حلقة جديدة من سلسلة حلقات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية، وذلك بمشاركة نخبة من المبدعين من المغرب وسوريا والأردن وتونس.

وقدمت اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، التي تأتي ضمن فعاليات ملتقى العود العالمي، ﻋﺮوضاً ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﻌﻮد للفنان إدرﻳﺲ اﻟﻤﻠﻮﻣﻲ ﻣﻦ أﻏﺎدﻳﺮ اﻟﻤﻐﺮب، وﻧﺒﻴﻞ ﻫﻴﻼﻧﺔ ﻓﻨﺎن ﺳﻮري ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ، وﻋﻼء ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن اﻷردن، ودﻳﻮ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻣﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮري اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﺑﺎﺳﻢ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ، المقيمان ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وسلط تقرير الحلقة، اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﻮد ﻧﺰﻳﻪ ﻏﻀﺒﺎن ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن، كما قدم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮاد اﻟﺼﻘﻠﻲ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺜﻪ ﺣﻮل آﻟﺔ اﻟﻌﻮد وﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ.

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية، حيث يقدم في 12 يونيو الجاري، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، الحلقة السادسة من سلسلة حلقات الملتقى.

ويمتد ملتقى العود العالمي، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 يونيو، ويضم 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، تقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير غنية عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود. ويمكن للراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان https://bit.ly/2SgFoZ4.

جدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة تستمر على مدار عام كامل، حيث يدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 أعمال إنتاج عالمي مشتركة، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.