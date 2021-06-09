عدد جديد من مجلة «شاعر المليون»

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، العدد 173 من مجلة «شاعر المليون»، مسلطاً الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات الثقافية التي شهدها معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، ومحتفياً كذلك بعدد من التجارب الشعرية التي وصلت إلى الحلقة النهائية من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع.

غلاف العدد، توسطته صورة لجناح أكاديمية الشعر التي شاركت بفعالية في المعرض وقدمت عدداً متنوعاً من الأنشطة وعرضت مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تخصصت في الأدب الشعبي والعربي بشكل عام، ولاقت إقبالاً لافتاً من زوار المعرض.

أما افتتاحية العدد فتحدثت عن نجاح فعاليات المعرض وعن العاصمة أبوظبي التي استطاعت كعادتها أن تتفوق عبر تنظيم معرض ناجح بكل المقاييس، من خلال عمل شامل وجهد تنظيمي فاعل تابعنا نتائجه خلال الأيام السبعة للمعرض، الذي شهد عشرات الفعاليات والجلسات، وبمشاركة أكثر من 800 عارض من 46 دولة حول العالم، جاؤوا إلى أبوظبي كي يشاركوها عرسها الثقافي الكبير. كما تطرقت الافتتاحية إلى مبادرات كثيرة تم الإعلان عنها، أبرزها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص ستة ملايين درهم لشراء مجموعة قيمة من الكتب والمراجع والمواد التعليمية لصالح مكتبات المدارس في الدولة. وإعفاء جميع العارضين من دفع رسوم المشاركة لهذا العام. لتؤكد العاصمة أبوظبي من خلال ذلك حرصها ودعمها للحركة الثقافية بشكل عام، ودفع عجلة النشر، في سبيل نشر الوعي في مجتمعاتنا والتشجيع على القراءة والاطلاع وحب المعرفة.

وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من الشعراء العرب عن الموسم التاسع من «أمير الشعراء» حيث أكدوا أنه منح الفرصة من جديد لمجموعة من الشعراء المتميزين من مختلف الدول كي يقدموا أنفسهم لجمهور الشعر العربي. وقد واصل البرنامج نجاحاته موسماً بعد آخر، ولاشك أنه قادر على الاستمرار إلى ما لا نهاية.

وفي استطلاع آخر أشاد طلبة الموسم الدراسي الثالث عشر في أكاديمية الشعر بالفرصة الكبيرة التي منحتها لهم الأكاديمية خلال الموسم للتعرف إلى فنون الكتابة الشعرية والاقتراب أكثر من عوالم القصيدة.

كما ضم العدد مجموعة من القصائد لشعراء شاركوا في برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، وفي باب حوارات، التقت المجلة بالباحث البحريني مبارك العماري الذي تحدث عن تجربة الشاعر ابن حبتور، وحرصه الدائم على حماية اسمه من الاندثار. هذا بالإضافة إلى حوارات مع عدد من نجوم مسرح شاطئ الراحة وهم زينب جبار من العراق، السيد خلف أبو ديوان من مصر، محمد التركي من السعودية، ونجم «شاعر المليون» في موسمه الثامن الشاعر السوري مهنا الماضي.

وتضمن العدد كذلك عرضاً مميزاً عن حياة واحد من أهم أعلام الشعر النبطي راشد خميس جمعة الحبسي تحت عنوان «شاعر اليعاربة.. كفيف رأى الحياة بقلبه». كما استذكر أبرز محطات الموسم الثامن من برنامج «شاعر المليون».

ويمكن للمهتمين الاطلاع على جميع موضوعات العدد عبر موقع الأكاديمية الإلكتروني: www.poetryacadmy.ae