رواق الفن يناقش «تاريخ الإنترنت»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي برنامجه الصيفي الذي يضمّ حوارات تحفيزية وملهمة حول تاريخ الإنترنت والإمكانات التي يفتحها الواقع الافتراضي للإنسان، والعقبات التي يفرضها.

يبدأ البرنامج بحوارات عبر الفيديو، تحت عنوان «التاريخ الشفوي للإنترنت»، مع فنانين وأكاديميين وخبراء ميدانيين مشهورين عالمياً، مثل دوغلاس روشكوف وروث كاتلو وبروس ستيرلنغ وياسمينا تيشانوفيتش وميندي وكيث أوباديكي وريكاردو دومينغيز وجيرت لوفينك، حيث يشاركون تجاربهم مع الإنترنت في بداياته والتطورات التي طرأت عليه. وتستضيف هذه السلسلة، المؤلفة من 12 حواراً، الفنانة هيذر ديوي-هاغبورغ، الأستاذة المساعدة الزائرة للإعلام التفاعلي في جامعة نيويورك أبوظبي، ويورغ بلومتريت، الأستاذ المساعد للإعلام التفاعلي في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتُقام جلسة حوار عامّة يوم الأحد 20 يونيو، برعاية مشتركة من معهد جامعة نيويورك أبوظبي، يجتمع فيها متحاورون في السلسلة لمناقشة الأفكار المتعلّقة بالفترة الأولى الواعدة للعصر الجديد من الثقافة الرقمية. ويتطرق النقاش إلى التغيرات التي طرأت منذ تلك البدايات، منذ نحو 40 عاماً، وصولاً إلى عالم اليوم، حيث يتصل مليارات الأشخاص بالفضاء الرقمي من خلال أجهزتهم المحمولة. وتناقش الجلسة أيضاً الهوة بين التطلعات والواقع، إلى جانب الانتشار الكبير للثقافة السطحية، والمضايقات عبر الإنترنت، ورأسمالية المراقبة، والهيمنة الثقافية، وتراجع فرص العمل المستقرة.

ويستمر البرنامج الصيفي مع جلستي حوار تستضيفان فنانين من سلسلة استكشاف الهويات الرقمية، على هامش معرض «ليس من، في، على، أو إلى الخط». وتُقام الجلسة الأولى يوم الخميس، 24 يونيو، بعنوان تمثيل الإنسانية في الواقع الافتراضي وتستضيف الفنانة ساو فاي، التي تنضمّ إلى هدى الخزيمي، الأستاذة المشاركة للبحوث ومديرة مركز جامعة نيويورك أبوظبي للأمن السيبراني، لاستعراض الفرص التي يتيحها الواقع الافتراضي والتحديات التي يفرضها بوصفه أداةً لتمثيل الإنسانية. ويتناول الضيفان علاقتهما بالتكنولوجيا بناءً على خلفياتهما الأكاديمية والثقافية الخاصّة، حيث يحاولان الإجابة عن الأسئلة المتعلّقة بالتعاطف الإنساني والتجربة البشرية ضمن هذا السياق.

وفي يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، تقام جلسة تحت عنوان الانحياز وعدم المساواة في الفضاء الرقمي، فتجمع صفية نوبل، الأستاذة المشاركة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والشريكة المؤسسة والمديرة المشاركة لمركز جامعة كاليفورنيا للاستعلام النقدي عبر الإنترنت، مع الفنان زاك بلاس. ويتركز النقاش حول التحيز الخوارزمي وحالات عدم المساواة التي تنتج عنه في الهويات الرقمية المتنوعة والشاملة. كما يتطرق المتحدثان إلى حالات عدم التوازن المالي في مجال الفنون من منظورهما الشخصي.