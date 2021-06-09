افتتاح متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي 18 الجاري

يعود متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي بحلته الجديدة بمعرض "مشاعري!: مغامرة جديدة في عالم الفن"، وهو معرض تفاعلي للأطفال يتيح لهم التعرّف إلى مشاعرهم واستكشافها من خلال الأعمال الفنية والتجارب التفاعلية. يستقبل المعرض زواره ابتداءً من 18 يونيو 2021 وحتى العام 2023، ليقدم 10 أعمال فنية و4 محطات تفاعلية لتعريف الأطفال بالمشاعر وكيفية تحديدها، نظراً إلى أنها تشكّل عنصراً أساسياً في نمو الطفل.

يجمع المعرض ما بين الترفيه والتثقيف، ويشجّع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات، وأولياء أمورهم على التعرّف إلى المشاعر المختلفة وكيفية اكتشافها من خلال التجارب التفاعلية والألعاب. وعلى امتداد ثلاث طبقات، يقدّم اللوفر أبوظبي لزواره الصغار أنشطة شائقة، حيث تبدأ مغامراتهم الفنيّة بإنشاء ملف شخصي والحصول على سوار المعصم لجمع النقاط من خلال الأنشطة والتحديات.

وتتضمن الألعاب والأنشطة تجارب رقمية من دون لمس، كما يشمل متحف الأطفال الجديد منطقة مخصصة لورش العمل تستضيف دروساً افتراضية للتعلّم الذاتي يقدمها ثلاثة فنانين إماراتيين وتتمحور حول كيفية تجسيد المشاعر من خلال أنشطة فنية متنوعة، مثل الرسم، وفن الكولاج، والفن ثلاثي الأبعاد. وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي إن متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي يعد وجهة فريدة للاستكشاف والتعلّم، ويسعدنا أن نعيد فتح أبواب المتحف من جديد لاستقبال الأطفال وعائلاتهم، فالفنون لها القدرة على إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لدى الطفل مما يسمح له برؤية ذاته ورؤية العالم من منظور مختلف.

وقال مانويل راباتيه، مدير اللوفر أبوظبي إن متحف الأطفال يجسد جوهر أهداف اللوفر أبوظبي والتي تقوم على تعزيز مشاركة أجيال المستقبل في الفنون.. لقد رأينا مدى تأثير الفترة الماضية، التي طالت لمدة 15 شهراً، على أطفالنا على الصعيدين النفسي والاجتماعي. وفي هذا السياق، يسرّنا أن نعيد فتح متحف الأطفال بمعرض من شأنه الاستجابة إلى هذه الحاجة لدى أطفالنا. فمع استقبال الأطفال مجاناً، ستكون زيارة المتحف من الأوقات العائلية القيّمة. من جهته قال أمين خرشاش، مدير التفسير والوسائط التعليمية في اللوفر أبوظبي إن معرض "مشاعري!" يوفر للأطفال وعائلاتهم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب الممتعة التي تقودهم لاستكشاف عالم المشاعر من خلال الأعمال الفنية.