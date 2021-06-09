تأجيل انتخابات «كتاب الإمارات» إلى 24 يونيو الجاري

سعد عبد الراضي (أبوظبي) تقرر تأجيل انتخابات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات إلى الرابع والعشرين من يونيو الجاري، بدلاً من الثالث عشر من الشهر نفسه، وكان مقرراً أن تنعقد الجمعية العمومية لكتاب الإمارات يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، لعرض التقريرين المالي والإداري، وانتخاب مجلس إدارة جديد يدير شؤون الاتحاد في المرحلة المقبلة.

وتم تأجيل الانتخابات بغرض منح فرصة أكبر لأعضاء الاتحاد لتجديد عضوياتهم، من أجل زيادة حجم المشاركة التصويتية وقت إجراء الانتخابات المباشرة من ناحية، وإفساح المجال لهم لحضور مناقشة التقريرين المالي والإداري، والتعرف إلى ما أنجزه مجلس الإدارة المؤقت منذ توليه المسؤولية في نوفمبر الماضي من ناحية أخرى.