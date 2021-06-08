بوشليبي عضواً في اللجنة الإقليمية لـ«إفلا»

الشارقة (الاتحاد)

اختارت اللجنة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا)، إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، لتكون عضواً لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستعمل بشكل مباشر مع نظرائها من أعضاء اللجنة الإقليمية، على تحديد الأولويات لدعم قطاع المكتبات في المنطقة وبناء قدراتها.

وأسهمت بوشليبي في الارتقاء بواقع العمل المكتبي، حيث أشرفت على تطوير استراتيجيات الإدارة وتنفيذها، كما نجحت خلال العامين الماضيين في إدارة المكتبات والعمل على وضع خطط تطويرية ملموسة؛ إذ حققت المكتبات خلال فترة إدارتها نمواً بنسبة 50 % في ثلاثة أشهر فقط.

وتضم قائمة أعضاء اللجنة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلاً من: يونس الشوابكة من الأردن، وفايزة البياتي من العراق، وسيف الجابري من سلطنة عمان، وإيمان بشير من لبنان، وهبة إسماعيل من مصر، وعبير الكواري من قطر.