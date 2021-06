أحد مصممي «صراع العروش» في ورشة إبداعيّة لـ "فن"

الشارقة (الاتحاد) استضافت مؤسسة «فن» لدعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب في الشارقة، ضمن برنامج فعالياتها، فنان الرسوم المتحركة العالمي توماس كاتشيرا، من شركة «بيكسومودو» التي تولت تصميم المؤثرات الخاصة للمسلسل التلفزيوني الشهير «صراع العروش»، في دورة تدريبية مكثفة لطلاب جامعة مانيبال بدبي، اطلعوا خلالها على تقنية تصميم الشخصيات بوساطة الكمبيوتر. وتعرف الطلاب خلال الورشة التي استمرت أربعة أيام، على برنامج «مايا» لتصميم المؤثرات البصرية ثلاثية الأبعاد، وتعلموا كيفيّة استخدام أدواته مثل المحاكاة والتحكم بالشخصية وتحريكها، إلى جانب أسرار تقنية تصميم الشخصيات والنماذج ثلاثية الأبعاد وتحويلها إلى شخصيات حيوية تحاكي الواقع.

وتعرف المشاركون في اليوم الأول من الدورة على طريقة تصفح واجهة برنامج «مايا» واستخدام مساحات الصورة والتحكم بها لتصميم نماذج مختلفة، فيما ركز اليوم الثاني على مهارات تصميم النماذج باستخدام أشكال مضلّعة وتصميم الأشكال الحرة وغيرها، وتناول اليوم الثالث أدوات التظليل وإضافة المؤثرات والأشكال على سطوح المجسمات، إلى جانب الرسم الثلاثي الأبعاد. وفي اليوم الرابع من الدورة، تعلم الطلاب طريقة التحكم بالإضاءة أثناء تحريك الشخصيات التي قاموا بابتكارها، فيما اختتمت الدورة برنامجها بورشة تعرف فيها المشاركون كيفية استخدام برنامج «مايا» لتصميم صور جاهزة للعرض والخطوات الأساسية لإنشاء المجسمات، وتم تسليمهم ملفات مطبوعة عن الورشات لاستخدامها كمراجع في المستقبل. تهدف مؤسسة (فن) إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم، كما تهدف إلى دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات، والمؤتمرات، وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.



For Publishing

2044x1280

1.47MB



For Publishing

2560x1600

1.5MB



For Publishing

2538x1600

1.07MB



For Publishing

2074x1296

1.32MB