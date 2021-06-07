«كتّاب الإمارات» ينتخب مجلسه الجديد

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تنعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأحد المقبل، 13 يونيو الجاري، لاستعراض التقرير المالي والإداري، يعقبه إجراء انتخابات مباشرة لاختيار مجلس إدارة يدير شؤون الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكانت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أصدرت قراراً وزارياً (رقم 312 لسنة 2020)، قضى بحل مجلس إدارة جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ذات النفع العام والنظام الأساسي للجمعية.

ونص القرار الذي باشر به المجلس المؤقت إدارة شؤون الاتحاد في مادته الثانية، على أن يكون مجلس الإدارة المؤقت برئاسة سلطان بن بخيت العميمي، وأن يضم في عضويته: حارب خميس الظاهري، عائشة إبراهيم سلطان، نجيب عبدالله الشامسي، صالحة عبيد غابش يعقوب.

سلطان العميمي

نجاح ملموس

وشهد الاتحاد في ظل مجلس الإدارة المؤقت نجاحاً ملموساً على كافة الصعد الإدارية والمالية، حيث قام المجلس بتشكيل هيئات إدارية لفروعه الأربعة وإعداد برامج متميزة لأنشطتها خلال الأشهر الست الماضية، شملت مختلف الأجناس الأدبية وشارك فيها عدد كبير من الأدباء والنقاد والمثقفين محلياً وعربياً ودولياً، كان آخرها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 الذي ضم أكثر من 14 أمسية وعدداً من التوقيعات على إصدارات الاتحاد لأعضائه من الأدباء والأديبات من الإمارات، كما أقام الاتحاد برنامجاً مع بعض الجهات الأخرى من بينها دائرة أبوظبي للثقافة والتراث، وأكاديمية الشعر، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وشهدت تلك الأمسيات إقبالاً جماهيرياً بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي صاحبت إقامة المعرض.

اتفاقيات مهمة

وشهد الاتحاد خلال الأشهر الست الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الثقافية والحكومية الأخرى، كان من أبرزها اتفاقيته مع أكاديمية الشعر المتضمنة أوجه التعاون المختلفة وطباعة إصدارات مشتركة للمبدعين الإماراتيين، بالإضافة إلى الاتفاقية المهمة بينه وبين الأرشيف الوطني التي تقضي بالتفاهم على إنشاء موسوعة تؤرشف وتؤرخ الإصدارات الإماراتية في المواضيع كافة، كما شهد الاتحاد في عهد مجلس الإدارة المؤقت المكرمة السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتخصيص مقر دائم لاتحاد الكتاب أثناء لقائه بأعضاء المجلس خلال شهر رمضان الماضي.

والجدير بالذكر أن المجلس المؤقت نجح في إيجاد حلول نهائية لكافة مشكلات الاتحاد المالية.

مظلة ثقافية

من جانبه، صرح سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة المؤقت لـ«الاتحاد» أن المجلس لم يدخر جهداً في الفترة القصيرة الماضية، للارتقاء باتحاد الكتاب كمظلة ثقافية وإبداعية للأدب والثقافة الإماراتية، مؤكداً أن روح عمل الفريق الواحد في الاتحاد ساهمت في إنجاز المهام التي كان الاتحاد منوطاً بالتصدي لها، سواء من أعضاء المجلس أو أعضاء الاتحاد والهيئات الإدارية والعاملين في فروعه المختلفة.

وأشار العميمي إلى أن المجلس المؤقت ما كان لينجح لولا دعم قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأهمية دور الثقافة في بناء الإنسان والمجتمع الحضاري.