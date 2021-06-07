«قرأت لك».. يحصد جائزة العويس للإبداع

أبوظبي (الاتحاد)

حصل برنامج «قرأت لك» الذي تنتجه وتبثه قناة بينونة الإماراتية، بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني إذاعي ثقافي أو اجتماعي محلي بجائزة العويس للإبداع، في دورتها السابعة والعشرين، خلال حفل أقيم في مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مدير قناة بينونة، إن جائزة العويس للإبداع تحمل اسماً لامعاً في فضاء الثقافة الإماراتية، وتعتبر منارة للثقافة وحاضنة للمبدعين، وقد اكتسبت مكانة رفيعة في عالم الجوائز الثقافية على مستوى العالم العربي، نظراً لموضوعيتها وجديتها وللمكانة الثقافية العريقة التي تحظى بها ندوة الثقافة والعلوم بدبي المنظمة للجائزة.

وأوضح المزروعي أن برنامج «قرأت لك» نجح على مدار 6 مواسم متتالية في أن يقدم مختارات من أهم الكتب والأعمال الأدبية، التي لاقت رواجاً وأثرت في الساحة الأدبية المحلية والعربية، حيث تقدمه المذيعة لمياء الصيقل، والتي تقوم بدورها بمناقشة مضمون الأعمال الأدبية والثقافية بشكل مفصل مع فريق من الأدباء والنقاد وأصحاب المؤلفات.

وتسلم الجائزة عبدالله السراي، نائب مدير قناة بينونة، ضمن حفل تكريم الفائزين الذي أقيم تحت رعاية رجل الأعمال علي بن حميد العويس، وبحضور محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم، وعائشة سلطان، ود. حماد بن حماد، وصالحة عبيد، وجمال الخياط، أعضاء مجلس الإدارة، وجمهور من المهتمين والمعنيين.