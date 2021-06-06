«مكتبة» تحتفي بفائزي «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير 8»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن أسماء الفائزين في الدورة الثامنة من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، والتي جرى تنظيمها هذا العام تحت شعار «التسامح» بمشاركة طلّاب وطالبات المدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

واحتفت «مكتبة» بطباعة قصص الفائزين الـ32 في كتاب حمل عنوان «التسامح»، وهو الإصدار السادس في تاريخ المسابقة، في حفل أقامته ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي اختتمت فعالياته مؤخراً.

إلى ذلك، قالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء بمستوى الإبداع الذي حملته مشاركات المسابقة هذا العام، وهذا يبشّر بجيل قادم من المؤلفين المبدعين الذين سيسهمون في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي في المستقبل. هذا العام اخترنا التسامح ليكون عنوان المسابقة للتركيز على أهمية هذه القيمة، والتي تعد من القيم الراسخة في وجدان أبناء وبنات الإمارات، وتعد لبنة أساسية في المجتمع».

سيتم توزيع كتاب مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» على مكتبات جميع مدارس الدولة، بالإضافة إلى جميع أفرع «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

و«الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» مسابقة سنوية تنظّمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لدعم المواهب الطلّابية، انطلقت المسابقة عام 2011، ونجحت على مدار السنوات الثماني الماضية في استقطاب أكثر من 2000 مشاركة، وتهدف المسابقة إلى تعزيز الإسهام الفعّال للأطفال والناشئة في المشهد الثقافي الإماراتي، وذلك من خلال غرس قيمة التنافس الإيجابي لديهم، وتشجيعهم على كتابة قصص هادفة تثري خيال الطفل وتلبي احتياجاته الذهنية والنفسية في هذه المرحلة العمرية المهمة.