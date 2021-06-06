«الفجيرة للفنون»: إطلاق بطاقة «فنان» لدعم الموهوبين

الفجيرة (وام)

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بطاقة «فنان» الخاصة بالفنانين الإماراتيين الموهوبين في المجالات الفنية المتنوعة، وتوفير منصة فنية تدعمهم، وتنشر أعمالهم عن طريق التشجيع والتحفيز ورفع مستوى الكفاءة لديهم التي تعزز هويتهم الوطنية.

تستهدف مبادرة بطاقة «فنان» التي تم الإعلان عنها بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، جميع الإماراتيين الموهوبين فنياً من الجنسين، بعمر 16 عاماً وما فوق من داخل الدولة، وذلك في الفنون البصرية والمسرحية والموسيقى والباليه والغناء.

وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن بطاقة فنان تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، النابع من حرص سموه على خلق بيئة محفزة للدعم المهني للفنانين الإماراتيين، من قبل نخبة من المتخصصين في الأكاديمي.

وأوضح أن البطاقة توفر لحامليها الاطلاع على المشهد الفني محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب إتاحة الفرص للموهوبين بتطوير علاقاتهم وتبادل الخبرات مع الفنانين داخل الدولة وخارجها.