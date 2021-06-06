بطاقة "فنان" لدعم الإماراتيين الموهوبين

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بطاقة "فنان" الخاصة بالفنانين الإماراتيين الموهوبين في المجالات الفنية المتنوعة، وتوفير منصة فنية تدعمهم، وتنشر أعمالهم عن طريق التشجيع والتحفيز ورفع مستوى الكفاءة لديهم التي تعزز هويتهم الوطنية.

وتستهدف مبادرة بطاقة "فنان" التي تم الإعلان عنها بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، جميع الإماراتيين الموهوبين فنياً من الجنسين، بعمر 16 عاما وما فوق من داخل الدولة وذلك في الفنون البصرية والمسرحية والموسيقى والباليه والغناء.

وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة أن بطاقة فنان تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، النابع من حرص سموه على خلق بيئة محفزة للدعم المهني للفنانين الإماراتيين وتقديم المشورة الفنية الدائمة لهم من قبل نخبة من المتخصصين في الأكاديمية.

وأوضح أن البطاقة تتضمن مجموعة من الامتيازات، توفرها الأكاديمية لحامليها من خلال تبنيهم واطلاعهم على المشهد الفني محلياً و إقليمياً ودولياً إلى جانب إتاحة الفرص للفنانين الإماراتيين الموهوبين بتطوير شبكة علاقاتهم وتبادل الخبرات مع الفنانين داخل الدولة وخارجها.

وأضاف الحفيتي أن الأكاديمية ستعمل على مواصلة دعم هذه المواهب الوطنية ومساعدة حاملي بطاقة فنان للمشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية التي تنظمها الأكاديمية، إضافة إلى إفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم، ضمن قاعات ومسرح الأكاديمية وتأمين فرص إعداد المعارض الفردية والجماعية في الإمارات والخارج ، إضافة إلى تخصيص مساحة إعلانية لإنتاجهم الفني على مواقع التواصل الاجتماعي في الأكاديمية.

يذكر أن أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وضعت على موقعها الرسمي شروط التسجيل في عضوية بطاقة "فنان" وتتضمن أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة وعمره من 16 عاما وما فوق، مع تقديم سيرة ذاتية فنية تحتوي على المشاركات والأعمال الفنية للموهوبين.









