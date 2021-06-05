«الفن للجميع».. ينظم معرض «بين الظلال»

الشارقة (وام)

انطلق معرض «بين الظلال» الذي ينظمه مركز الفن للجميع «فلج» التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس، في بيت الحكمة بالشارقة، بمشاركة 19 فناناً من ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين.

ويقدم المشاركون خلال المعرض الذي يستمر حتى السابع من يونيو الجاري 55 لوحة، تمثل جسراً للتواصل والدمج الذي يمثل واحداً من أهم الأهداف التي تعمل المدينة على تحقيقها بالتعاون مع الشركاء وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد محمد بكر مشرف المركز أهمية المعرض فنياً واجتماعياً من خلال الرسالة التوعوية التي يريد إيصالها، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ ثقة الأشخاص ذوي الإعاقة بأنفسهم من خلال الشعور بالمساواة والمنافسة الشريفة بين إبداعاتهم وإبداعات زملائهم غير المعاقين، والقائمة على جودة وإتقان العمل دون أي اعتبارات أخرى، موضحاً أن مركز الفن للجميع بتوجيهات من سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة بدأ منذ عام تقديم خدماته في مختلف مجالات الفنون للأشخاص غير المعاقين أيضاً، مما أتاح الفرصة أكثر لدمج منتسبيه من الأشخاص المعاقين مع زملائهم وتبادل الخبرات فيما بينهم.

ولفت إلى أن المركز الذي تأسس في مارس 2017 يقدم خدماته حالياً لما يقارب الـ 100 فنان من الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين في مجالات الفنون التشكيلية والفنون الأدائية والموسيقى من مختلف الجنسيات، منوهاً بأنه حتى الآن استفاد من خدمات المركز ومحاضراته وورشه الفنية أكثر من 830 شخصاً، كما شارك المركز في العديد من المسابقات والمعارض الفنية داخل وخارج الدولة.

وأشاد بكر بالتعاون المثمر بين «فلج» وجميع الجهات الحريصة على توعية المجتمع ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، مشيراً إلى استعداد المركز لعرض مسرحي ضخم في يوليو المقبل من بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة، سيتم تصويره بتقنية العرض السينمائي ليكون متاحاً أمام الجمهور.

من جانبهم، عبر الفنانون المشاركون من ذوي الإعاقة وغير المعاقين عن سعادتهم بهذه التجربة وبالإقبال الجماهيري الذي شهده المعرض، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في معارض مقبلة