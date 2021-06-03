«العويس للإبداع» تكرم فائزي دورتها الـ27

دبي (الاتحاد)

كرمت جائزة العويس للإبداع الفائزين في دورتها الـ 27 في ندوة الثقافة والعلوم، مانحة لقب جائزة الشخصية الثقافية لأسماء المطوع، فيما نالت «أبوظبي للإعلام» جائزة أفضل برنامج إذاعي ثقافي أو اجتماعي محلي عن برنامج «برزة رمضانية» لإذاعة أبوظبي، وبلغ عدد المشارَكات في هذه الدورة 150، في مجالات الثقافة والأدب والإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي والبحث العلمي والفنون المختلفة.

وفي كلمته، أكد علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجائزة تحتفي سنوياً بتكريم نخبة من المبدعين الذين خدموا الثقافة في دولة الإمارات، التي غدت حاضنة للمبدعين من أبنائها والمقيمين على أرضها. وإذا كانت جائحة كورونا حالت دون إقامة دورة الجائزة العام الماضي، إلا أن الإبداع لم يتوقف، بل لعل ظروف الجائحة حفزت المبدعين على بذل المزيد من الجهد، وإحداث نقلة نوعية في إبداعاتهم.

وأضاف أن الجائزة تكرم قامة ثقافية إماراتية هي أسماء صديق المطوع، مؤسسة «صالون الملتقى الأدبي» وإحدى رائدات العمل التطوعي في الدولة، موضحاً أن تأسيس «صالون الملتقى الأدبي» من سيدات ذوات توجهات ثقافية، إضافة نوعية إلى الحركة الثقافية الإماراتية، وكان لمشاركة «الملتقى» في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب أن انبثقت عنه مجموعة جديدة باسم «أصدقاء الملتقى». كما انبثقت عنه أيضاً «مجموعة الفكر» مع جامعة السوربون العريقة في أبوظبي.

وأوضح أن الجائزة تكرم شخصيتين، ثقافية وصحفية، أسهمتا في خدمة الثقافة المحلية والعربية، وهما: وائل الجشي وشاكر نوري، اللذان تزخر سيرتهما بأعمال أدبية وفكرية، ويزخر سجلهما بمبادرات وإنجازات معرفية.

ونال جائزة أفضل برنامج إذاعي ثقافي أو اجتماعي محلي برنامج «برزة رمضانية» لإذاعة أبوظبي.