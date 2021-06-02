«الشارقة للمتاحف» تستعرض أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البحرية

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو واليوم العالمي للمحيطات في الثامن من يونيو من كل عام، فعالية تحت عنوان «بيئة خالية من التلوث وثروة مائية مستدامة»، لتسليط الضوء على أهمية البيئة والحياة البحرية، وضمان خلوها من التلوث، واستحضار الحلول التي من شأنها الحفاظ عليها واستدامتها.

وتأتي هذه الفعالية متسقة مع أهداف اليوم العالمي للبيئة، الذي بدأ الاحتفال به عام 1972، واليوم العالمي للمحيطات الذي بدأ الاحتفال به عام 2009، حيث تسعى الهيئة من خلال الفعالية إلى توعية الجمهور بالمخاطر التي تحيط بالبيئة، والتعريف بالثروات البيئية والمائية التي تزخر بها الدولة، والجهود المبذولة من أجل الحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة.

وتتضمن الفعالية التي ستعقد عبر منصة زوم ورشة عمل افتراضية، بعنوان «من أجل بيئة بحرية مستدامة»، تستهدف الأطفال من عمر 10 إلى 14 عاماً، تبدأ في الساعة الـ5:30م وحتى الساعة الـ6:30م يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021، وتهدف إلى توعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، وتشجيعهم على ابتكار الحلول لتعزيز استدامتها، واحترام القوانين التي تم تشريعها بغية الحفاظ عليها.

كما تتضمن الفعالية جلسة حوارية افتراضية بعنوان «بيئة خالية من التلوث وثروة مائية مستدامة»، من الساعة الـ7:00م وحتى الساعة الـ8:00 م من اليوم ذاته ويشارك في الحلقة النقاشية التي ستديرها مروة المحمود مساعد أمين مربى الشارقة للأحياء المائية، كل من حمده عبدالله الأصلي، رئيس قسم الحياة البحرية بوزارة التغير المناخي والبيئة، وخنساء البلوكي، مدير إدارة التوعية البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي.

وتهدف الفعالية إلى التعريف بالثروات البيئية والمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود المبذولة للحفاظ عليها، وسبل استعادة النظام البيئي، وبحث الحلول لجعل الثروة المائية مستدامة، فضلاً عن توعية الجمهور بأهمية المحافظة على البيئة والحياة البحرية، وتحفيز الجيل القادم على الابتكار والبحث لإيجاد طرق مبتكرة للاستدامة.

وقالت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف «تأتي هذه الفعالية استكمالاً لسلسلة من الفعاليات والأنشطة، التي تنظمها الهيئة ضمن مبادرتها للمسؤولية المجتمعية» لأننا نهتم «لبحث أهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة إيجاد حلول تسهم في استدامتها، من خلال رفع وعي الجمهور وخلق حالة من الفهم الحقيقي لأهمية وضرورة البيئة للمجتمعات».

وأضافت: «إن الهيئة تنظم سنوياً العديد من الأنشطة والفعاليات المعنية بهذا الجانب، إيماناً بمسؤولياتها ودورها الحيوي في حماية وصون البيئة البحرية الذي تزخر بها إمارة الشارقة كونها مطلة على الساحلين الشرقي والغربي، وضرورة توفير ترابط واتصال دائم يعمق فهم الجمهور لأهمية مياه البحار والمحيطات والمسطحات الخضراء، وغيرها من المسطحات المائية، وتعزيز تفاعلهم نحو المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الحفاظ عليها، وترسيخ ثقافة الحفاظ على الحياة البحرية».

وكانت هيئة الشارقة للمتاحف أطلقت في العام 2009، الدورة الأولى من مبادرة «لأننا نهتم» في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية، ومن أبرزها تنظيف البيئة البحرية، وغرس ثقافة الحفاظ عليها لدى أفراد المجتمع، حيث نجحت خلال دوراتها الماضية التي جابت خلالها شواطئ الإمارة، في استخراج آلاف الأطنان من المخلفات العالقة في مياه البحر.