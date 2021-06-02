«المجلس الأعلى للثقافة» في مصر يكرم اثنين من كُتّاب «الاتحاد»

طه حسيب (أبوظبي)

حصد اثنان من كُتّاب (الاتحاد) جائرة «الدولة التقديرية» في مصر، وهي الجائرة التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة كل عام احتفاء بالمفكرين والمبدعين في مجالات العلوم الاجتماعية والآداب والفنون، والكاتبان هما: الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل على جائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية فئة العلوم السياسية، يذكر أن د،. يوسف ترأس «معهد البحوث والدراسات العربية» التابع لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1993 إلى 2013، ونجح خلال هذه الفترة في تعزيز مكانة المعهد كمؤسسة أكاديمية رصينة، وله مقال أسبوعي ينشر كل يوم ثلاثاء في باب «وجهات نظر» بصحيفة الاتحاد، كما فاز الكاتب والمفكر اللبناني الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية، بجائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2021. السيد يكتب مقالاً أسبوعياً أيضاً في «الاتحاد» في باب «وجهات نظر»، وله مساهمات في حوار الأديان والتسامح، وحصل في عام 2017 على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الدراسات الإسلامية.