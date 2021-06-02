الأرشيف الوطني و«التربية» يعلنان أسماء الفائزين في (كتّاب الخمسين)

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأرشيف الوطني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة «كتّاب الخمسين»، المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستهدفت غرس قيم المواطنة الصالحة، والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة في نفوس الطلبة، وتشجيع الطلبة على الكتابة الأدبية عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها العظام الذين شيدوا صرح الاتحاد، وارتقوا بالإنسان والمكان.

جرى الإعلان عن الطلبة الفائزين على هامش التظاهرة الثقافية التي شهدتها أبوظبي في أيام معرض الكتاب الدولي في نسخته الثلاثين، وقد امتازت الأعمال الطلابية المشاركة في مبادرة (كتّاب الخمسين) بالخيال الإبداعي والحسّ الوطني والأسلوب الأدبي.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي للأرشيف الوطني: إن استكمال مراحل هذه المبادرة وظهور نتائجها بإعلان أسماء الطلبة الفائزين يعدّ إنجازاً وطنياً، فالأقلام التي أثبتت جدارتها، ولمعتْ هي أقلام واعدة تشكل غراساً ثقافياً وطنياً يستحق العناية والرعاية، إذ إنها لم تقف عند حدود الوصف والتوثيق فحسب، ولكنها تجاوزت ذلك إلى إعمال الذهن والخيال، والابتكار الذهني الذي استطاع أن يستقرأ الحاضر ويحلق إلى ما ستؤول إليه الدولة في الخمسين عاماً القادمة من تطور وتقدم وازدهار يجعلها في مصافّ الدول المتقدمة في العالم في الخمسين عاماً القادمة.

وأكد أن الأرشيف الوطني وهو يتعاون مع الشريك الاستراتيجي، وزارة التربية والتعليم، يؤدي دوره في التنشئة الوطنية السليمة للأجيال، ويسهم في تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة وعلى ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة جيل المستقبل الواعد، وتمتين الأسس العلمية والأدبية في الكتابات الطلابية، وإضفاء الطابع الوطني عليها، وهم يعبرون عن فخرهم بماضي الآباء والأجداد، وعن تفاؤلهم بمستقبلهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى صار نتاجهم الثقافي عفوياً صادراً من قلوبهم المفعمة بحب الوطن والمتأسية بقادته العظام.

الجدير بالذكر أن القصص الخمس التي حصدت الجوائز، هي: (قصة شعب) للطالبة ياسمينة ظاهر، من مدرسة الحويتين، وقصة (طيف في قلب شيخة) للطالبة حور أيمن عبيد من مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي، وقصة (زايد وحلم الفضاء) للطالبة جودي سمير، وقصة (سند زايد) للطالبة مياسة عبدالله الشامسي من مدرسة أم الإمارات في العين، وقصة (الإمارات ماضٍ قاسٍ حاضر وارف مستقبل واعد) للطالبة شيماء عبدالله من مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي.