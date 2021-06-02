«تريندز» يبحث مع «أبوظبي للغة العربية» تعزيز التعاون العلمي والثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

اتفق «تريندز للبحوث والاستشارات» ومركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية والثقافية، جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي شارك فيه الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال إجراء البحوث المشتركة والتعاون المعرفي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مجال الدراسات المعنية بالحفاظ على اللغة العربية وترسيخ مكانتها وتعزيز الهوية العربية، والدراسات الاجتماعية، والدينية، والفلسفية، والسياسية، والاقتصادية، والدراسات الاستشرافية، والدراسات الميدانية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

كما بحث الجانبان خلال هذا الاجتماع الافتراضي سبل تعزيز التعاون في مجال تقييم مناهج اللغة العربية في العالم العربي، وتطوير منظومة القيم الإنسانية في هذه المناهج، بما في ذلك قيم التسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. إلخ، وكذلك التعاون في مجال ترجمة الكتب والسلاسل العلمية التي تدخل في مجال اهتمام الطرفين، وتبادل الخبراء والباحثين والزملاء غير المقيمين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم.

وناقش الاجتماع الافتراضي كذلك كيفية إقامة الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة وتنظيمها خاصة تلك المعنية بدعم اللغة العربية، أو أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، بالدور الذي يقوم به مركز أبوظبي للغة العربية في النهوض باللغة العربية، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية لدى أفراد المجتمع، فضلاً عن مبادراته الخاصة بدعم متعلمي اللغة العربية ودارسيها من الناطقين بلغات أخرى غيرها.