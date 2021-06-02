موريتانيا تحتضن ملتقى الشارقة الرابع للتكريم الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسط جمهور من الأدباء والمثقفين، نظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي - الدورة الرابعة، والذي كرم أربع قامات ثقافية كبيرة من جيل المؤسسين للأدب الموريتاني المعاصر، شعراً وسرداً، هم: (الشاعر أحمدُّ ولد عبد القادر، ود. العلامة الشاعر الخليل النحوي، ود. الشاعر ناجي محمد الإمام، والروائي د. موسى ولد أبنو).

بدأت مراسم الملتقى باستقبال مختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا، لوفد دائرة الثقافة برئاسة عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وحضور محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، حيث رحب الوزير بالوفد، معبراً عن شكره وتقديره لمبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة الثقافية المتتالية التي من شأنها دعم الثقافة العربية على جميع المستويات، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون لمزيد من الأنشطة الثقافية المشتركة، كما حضر الملتقى، رئيسة جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد المالك، التي نوهت بمبادرة الشارقة لتكريم المثقفين والعناية التي تمنحها إمارة الشارقة للمبدعين الموريتانيين.

وألقى عبدالله العويس كلمة جاء فيها: ها نحنُ اليومَ، نشهدُ انطلاقَ مُلتقَى الشارقةِ للتكريمِ الثقافي في مُوريتانيَا، وهيَ المُبادرةُ التِي انطلقتْ منذُ فترةٍ قصيرةٍ، وحرصَت على أنْ تكونَ موريتانيا مَحطَّةً للاحتِفاءِ بأدبائِها ومُثقفِّيها، وهو الاهتِمامُ النابعُ من راعِي المبادرةِ صاحبِ السموِّ الشيخِ الدكتورِ سلطان بن محمد القاسمي عضوِ المجلس الأعلى حاكمِ الشارقة الذِي يدركُ بأنَّ للمثقفِ والأديبِ الموريتانيِّ دوراً هامّاً في الساحةِ الثقافيةِ العربيةِ، وهو الأمرُ الذي يستدعِي بأن يتمَّ تكريمُ أهل الثقافةِ والأدبِ فيها، وسَيُسْتَتْبَعُ هذا المُلتقَى بملتَقياتٍ تكريميةٍ قادِمةٍ إن شاء الله، واختتم العويس كلمته (أتشرفُ في هذهِ المناسبةِ بأن أنقلَ تَهنئةَ سُموِّه للمُكرَّمين في هذه الدورةِ، وأن أنقل لكم جَميعاً تحيَّاتِ سموِّه وتَمنياتِه لكم بالنَجاحِ والتَوفيقِ، كما يطيبُ لي في هذه المُناسبةِ أن أتقدمَ بجزيلِ الشكرِ والتَقديرِ إلى معالي المختار داهي وزيرِ الثَقافةِ والشبابِ والرياضةِ والعِلاقاتِ مع البَرلمانِ الناطقِ الرسمي باسمِ الحكومة على جُهودِه المُقدَّرةِ في إنجاحِ هذا الحفل الرَفيعِ).

ورحب السيد محمد ولد عبدالله السالم، الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بموريتانيا في كلمته بوفد الشارقة، مشيداً بهذا الملتقى التكريمي الثقافي.

وبدورهم، قام المكرمون بإهداء «لوح شنقيطي» أصيل يمثل عند الشناقطة رمز الإكبار والإجلال، يحتوي على أبيات شعرية كتبها مكرمو الملتقى، وذلك إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تسلمه عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة بالنيابة.