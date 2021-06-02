مسيسيبي.. نهرٌ عظيم وأغنية عميقة

محمد قنور

بعدما بدأ كتابتها سنة 1996، أصدر المغني وكاتب الأغاني بوب ديلان، الحائز على جائزة نوبل للآداب 2016، أغنية «مسيسيبي» سنة 2001 في ألبومه «حبٌّ ونهب»، وقد سحبها من ألبومه سنة 1997، ليمنحها وقتاً كافياً حتى تختمر الكلمة قبل الطّهي على نار موسيقى «الروك الشعبي». فعمّق كتابة سطورها كما يليق بنص شعري، لتصير أغنية، بل قصيدة مسموعة، تزخرُ بالجمال والجاذبية اللغوية. إن أغنية «مسيسيبي»، التي تُصنف من أجمل أغاني ديلان، تجمع مسيرته المنفردة كلها؛ حيث نستكشف جمالية التيه والخسارة والحب والخذلان.

علّم ابنُ مينيسوتا روبرت زيمرمان نفسَه العزف على القيثار وهو طفل ثُم النقر على البيانو والنفخ في الهارمونيكا. وهو شاب، انتقل إلى نيويورك، حيث قدمه صديق الأدباء الصحفي آل أرونويتز إلى الشاعر ألن غينسبرغ، الذي اطّلع على نصوص روبرت، وعلقَ: «إنها غنية بالمعاني السامية وتناهض العنصرية، كما تدافع عن الطبقة العاملة وتدعو إلى الحرية بمفهومها الشاسع مثل روايات وشعر كُتّاب البيتْ». فشجعه ودعاه إلى منح نصوصه المزيد من المجاز، وأكد عليه ضرورة قراءة الشعر. وبعد غوصه في قصائد الشاعر ديلان توماس، غيّر اسمه إلى بوب ديلان تكريماً للشاعر الويلزي وتيمناً بمسيرته. فظل بوب كاتباً مميزاً للأغاني؛ يكتب نصوصه بمخيّلةِ شاعر ويمنحها الوقت الكافي.

توفي ألن غينسبرغ سنة 1997. وبدا إصدار أغنية «مسيسيبي» في نفس السنة هدية لروح الشاعر. لكن، بوب عمل بنصيحة صديقه وتراجع عن إصدار الأغنية، «لأنها لم تكتمل،» كما ادعى. فأنتج نصاً بمعان عميقة كالنهر، ويزخر بموضوعات الحياة كتاريخ الولاية الكبير في النضال.

‎بوب ديلان

«مسيسيبي»

في كل خطوة على الطّريق، نمشي في اتجاهٍ

أيامك معدودةٌ، كأيامي أيضاً

يُدركنا الوقت، ونحن نقاومُ ونشقُّ طريقاً عسيرةً

إننا في حصار، ولا مكان للفرار.

المدينة مجرّد دَغَل مملوء بألعابٍ للّهوِ

وقعنا في فخ قلبه، وها نحن نحاولُ الهروب

ترعرعتُ في البادية، واشتغلتُ بالبلدةِ

وصرتُ في مشقّةٍ منذ أن وضعتُ حقيبتي أرضاً.

لا أملكُ شيئاً لأمنحكَ، كما لم أملك شيئاً سالفاً

حتى أني لا أملكُ شيئاً لِنفسي الآن

السّماءُ ملأى بالنار، والألم يصبُّ

ولا يمكن إقناعي بشيء.. فلأراك لاحِقاً.

كل قوّتي في التعبير وهذه الأفكار السامية

لن تمنحك الإنصاف، ولا إدراكه بهذه القافية

وقد قمتُ بخطوة خاطئة واحدة؛

مكثتُ في مسيسيبي طيلة يوم كامل.

حسناً، الشّيطان في الزُّقاق، والبغل في الظِّلّةِ

قل أيّ شيء تريدهُ، فقد سبقَ أن سمعتهُ

وأنا أفكر فيما قالته «روزي»

وأحلم بالنوم في سرير «روزي».

أتمشى على أوراق الأشجار المتساقطة

وأشعر كغريبٍ لا أحد يراه،

هناك أشياء كثيرة لن نكُفَّ عن فعلها

وأعرف أنك آسف، وأنا آسفٌ أيضاً.

سيمدُّك البعض بيد للمساعدة والبعض لا

عرفتك اللّيلة الفائتة، وهذه اللّيلة لا

أحتاجُ إلى شيء قوي ليلهي ذهني؛

سأنظُر إليكِ إلى أن تعمى عينيَ.

حسناً، هنا وصلتُ! بتعقُّب النجم الجنوبي

وعبرتُ النهر فقط لأصل إلى حيثُ أنت

وقد قمتُ بخطوة خاطئة واحدة؛

مكثت في مسيسيبي طيلة يوم كامل.

حسناً، انشطرت سفينتي إلى شظايا.. إنها تغرق سريعاً

وأنا أغرق في السم، بلا مستقبل وبلا ماض

لكن قلبي ليس متعباً، إنه خفيف وحرٌّ

ولا أملك شيئاً من غير التأثير في الذين أبحروا معي.

كل شخص يتحرك، إذ لم أقل إن البعض وصل،

فعلى كل شخص أن ينتقل إلى مكانٍ

تعلقي بي يا عزيزتي، تعلّقي بي على أيّة حال

فيجب أن تبدأ الخطوات، لتصير مثيرة للاهتمام.

ثيابي مُبللة، ومشدودة إلى جلدي

وليست ضيّقة كالزاوية التي رسمتُني فيها

أعرف أن الثروة تتطلب الدماثة،

فهاتي يدك وقولي إنكِ ملكي.

حسناً، لا نهايةَ للفراغ، باردٌ مثل الطين

ويمكنك أن تعود دائماً، لكن ليس كما في السابق

وقد قمت بخطوة خاطئة واحدة؛

مكثتُ في مسيسيبي طيلة يوم كامل.

التناص والتقاطع

كتب ديلان «مسيسيبي» في شكل رباعيات متأثراً برباعيات عمر الخيام وكِتاب شعر المكان «رباعيات أربع» للشاعر إليوت، لكنه لم يتوقف هنا؛ فديلان يروي قصة حياته لكن بتكثيف الجمل الشعرية المستعملة والإشارة إلى تجارب أدبية عظيمة. «إلا أن البعض يراها أغنية سياسية،» يقولُ.

بقوله: «إننا في حصار، ولا مكان للفرارِ... السماءُ ملأى بالنار، والألم يصبُّ،» تكهنَ ديلان بالمستقبل. فقد أُصدرت الأغنية يوم 11 من سبتمبر 2001، وهو اليوم الذي ضرب فيه الإرهاب ناطحات السحاب في أميركا؛ وصارت الصورة الحزينة التي كتبها ديلان حقيقة مؤلمة.

الأحداث التاريخية التي عرفها سجن «مزرعة بارشمان» في دلتا المسيسيبي، حيث سجن المئات من «فرسان الحرية» الذين طالبوا بإسقاط نظام السجن القمعي والعنصري ضد السود بمظاهرات سلمية في بداية القرن الماضي، ألهمت ديلان كتابة أغنيته، و«مكثت في مسيسيبي طيلة يوم كامل» أنشودة كان يرددها السجناء. وقد كتب ابن المنطقة الروائي ويليم فوكنر عن هذه الأحداث قصصاً مثيرة. لكن، سطور نص ديلان «تطورت إلى تيمة التيه والحب والحرب الأخلاقية من خلال صور دينية وسياسية بسبب أحداث عديدة مشتبكة في عقلي»، بحسب تعبيره.

وكما يقول باوند «تُكتب القصيدة بألف طريقة ممكنة»، نجد نص ديلان يزخر بالتناص والتقاطع مع مقاطع لقصائد شعراء وكتاب آخرين وأساطير من الأزمنة السحيقة. فكأننا نقرأ حياة الطفولة في الريف والاغتراب والعدمية ومواجهة حياة المدينة لويليم بلايك وهروب إليوت من الوطن بحثاً عن حياة ضائعة خلف المحيط، كما نتذكر الانحلال الأخلاقي للحياة في المدينة والأحلام المنحرفة في رواية «لوليتا» لنابوكوف، وتيه كرواك الساحر في رواية «على الطريق»، والسخرية من الذات وقبول الفشل كما في رواية «يوليسيس» لجيمس جويس. وكما تسمى المرأة المثالية في الثقافة الفرنسية «ماريان»، فديلان استخدم أيضاً «روزي» وهو لقبها الأنجلوفوني.